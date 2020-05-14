Aşı konusunda 'Parayı veren düdüğü çalar' diyen Sanofi CEO'sunu Macron Saray'a çağırdı!

Sanofi CEO'su Paul Hudson, Bloomberg'e dün verdiği mülakatta, "ABD hükümetinin risk alıp şirkete yatırım yapması nedeniyle en büyük sipariş hakkına sahip olacağını" söylemişti.

Bunun üzerine Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ilaca herkesin erişiminin "tartışılmaz" olduğunu söyledi. Philippe konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, aşının dünyadaki herkesin yararına olması gerektiğini vurguladı.

Covid-19 aşısının "kamu yararı olarak görülmesi gerektiğini ve pazar yasalarına tabi olamayacağını" belirten Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi, Sanofi'nin üst düzey yönetimini gelecek hafta Elysee Sarayı'na çağırdı.

Dünyada birçok laboratuvarda Covid-19 aşısı geliştirmek üzere çalışmalar yürütülüyor. Aşı üretimi yıllar alabiliyor.

Mayıs ayı başında Avrupa Birliği koronavirüs araştırmalarını hızlandırmak üzere online bir küresel zirve düzenledi. 40 ülke ve şahıs çalışmalarda kullanılmak üzere 8 milyar dolar bağış sözü verdi.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı zirveye ABD ve Rusya katılmadı.

AB, aşıya tüm ülkelerin eşit erişimi olması gerektiğini söylüyor.