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Aşı konusunda 'Parayı veren düdüğü çalar' diyen Sanofi CEO'sunu Macron Saray'a çağırdı!
Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin Covid-19 aşısı geliştirmesi halinde ABD pazarına öncelik vereceğine dair açıklamasını hükümet "kabul edilemez" olarak yorumladı.
Aşı konusunda 'Parayı veren düdüğü çalar' diyen Sanofi CEO'sunu Macron Saray'a çağırdı!
14 Mayıs 2020 21:56 - BBC TÜRKÇE
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Sanofi CEO'su Paul Hudson, Bloomberg'e dün verdiği mülakatta, "ABD hükümetinin risk alıp şirkete yatırım yapması nedeniyle en büyük sipariş hakkına sahip olacağını" söylemişti.

Bunun üzerine Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ilaca herkesin erişiminin "tartışılmaz" olduğunu söyledi. Philippe konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, aşının dünyadaki herkesin yararına olması gerektiğini vurguladı.

Covid-19 aşısının "kamu yararı olarak görülmesi gerektiğini ve pazar yasalarına tabi olamayacağını" belirten Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi, Sanofi'nin üst düzey yönetimini gelecek hafta Elysee Sarayı'na çağırdı.

Sanofi yetkilisi aşıda rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

Dünyada birçok laboratuvarda Covid-19 aşısı geliştirmek üzere çalışmalar yürütülüyor. Aşı üretimi yıllar alabiliyor.

Mayıs ayı başında Avrupa Birliği koronavirüs araştırmalarını hızlandırmak üzere online bir küresel zirve düzenledi. 40 ülke ve şahıs çalışmalarda kullanılmak üzere 8 milyar dolar bağış sözü verdi.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı zirveye ABD ve Rusya katılmadı.

AB, aşıya tüm ülkelerin eşit erişimi olması gerektiğini söylüyor.

Sanofi’nin Depakin skandalında Sağlık Bakanlığı bilgilendirme yapacak

 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 sanofi sanofi skandallari

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