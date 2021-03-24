Aşı olduğunu göster, mağazadan indirim kuponu al!

MEDİMAGAZİN-Yüzyılın pandemisinin başladığı Çin, Temmuz ayı sonuna kadar nüfusunun yüzde 40'ını ve gelecek yılın ortasına kadar yüzde 80'ini aşılamayı hedefliyor.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre; Başkent Pekin'deki bir mağazada, koronavirüs aşısı yaptıranlara indirim kuponu dağıtılmaya başlandı. İndirim kuponunu almak için aşı olduğunuz fotoğrafı göstermeniz ve 100 Yuan (120 TL) alışveriş yapmanız gerekiyor. Pekin'in uluslararası havalanı olan Daxing bölgesinde başlayan uygulamaya katılan mağazalarıda toplam 200 milyon Yuan indirip kuponu dağıtılması hedefleniyor.

Sürü bağışıklığına daha hızlı ulaşmak için yapılan bu uygulamya müşterilerin yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.