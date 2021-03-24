Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olduğunu göster, mağazadan indirim kuponu al!
Pekin'in uluslararası havalanı olan Daxing bölgesinde aşı olanlara indirim kuponu dağıtılmaya başlandı
Aşı olduğunu göster, mağazadan indirim kuponu al!
24 Mart 2021 17:14 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-Yüzyılın pandemisinin başladığı Çin, Temmuz ayı sonuna kadar nüfusunun yüzde 40'ını ve gelecek yılın ortasına kadar yüzde 80'ini aşılamayı hedefliyor.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre; Başkent Pekin'deki bir mağazada, koronavirüs aşısı yaptıranlara indirim kuponu dağıtılmaya başlandı.  İndirim kuponunu almak için aşı olduğunuz fotoğrafı göstermeniz ve 100 Yuan (120 TL) alışveriş yapmanız gerekiyor. Pekin'in uluslararası havalanı olan Daxing bölgesinde başlayan uygulamaya katılan mağazalarıda toplam 200 milyon Yuan indirip kuponu dağıtılması hedefleniyor.

Sürü bağışıklığına daha hızlı ulaşmak için yapılan bu uygulamya müşterilerin yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.

 

Anahtar Kelimeler:

asi oldugunu goster magazadan indirim kuponu al

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.