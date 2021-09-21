Aşı olmadığı için pizzacıya alınmayan Brezilya Devlet Başkanı kaldırımda pizza yedi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında geldiği New York’ta aşı olmadığı için pizza restoranına alınmadı. Bolsonaro ve ona eşlik eden bakanlar, pizzalarını restoranın önündeki kaldırımda yedi.

21 Eylül 2021 11:38 - DHA