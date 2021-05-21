Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı pasaportu: Üye ülkeler AB içinde kullanılacak seyahat sertifikası için anlaştı
Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu "Covid seyahat sertifikası" konusunda anlaşmaya vardı.
Aşı pasaportu: Üye ülkeler AB içinde kullanılacak seyahat sertifikası için anlaştı
21 Mayıs 2021 10:31 - BBC Türkçe
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

BBC Türkçe'nin haberine göre; AB ülkelerinde yaşayan kişiler 1 Temmuz'dan itibaren koronavirüse karşı aşılandıklarını, testlerinin negatif çıktığını ya da son 6 ayda Covid-19 geçirdikleri için kanlarında antikor oluştuğunu gösteren bir sertifikayla AB içinde sorunsuz seyahat edebilecek.

AB Komisyonu tarafından önerilen düzenleme ile ilgili olarak bir süredir yoğun müzakereler gerçekleştiriliyordu.

Üye devletlerin temsilcileri, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından yürütülen görüşmeler Perşembe akşamı anlaşmayla sonuçlandı.

Buna göre AB sınırları içinde yalayan kişilerin kısıtlamalardan etkilenmeden rahatça seyahat edebilmesini sağlayacak "Covid seyahat sertifikası" 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Sertifika, 12 ay boyunca geçerli olacak.

Akıllı telefonlardaki QR kodu ya da kağıt bir belgeden oluşan sertifikada, aşılama durumu, o ana kadar kaç doz aşının uygulandığı, son 6 ayda enfeksiyon geçirilmesi sonucu kanda bağışıklık oluştuğu ya da son 72 saatte yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığına ilişkin bilgiler yer alacak.

AB üyesi ülkeler Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarını kabul edecekler. Bunun dışındaki aşılarda ise inisiyatif üye devletlere bırakıldı.

Ülkeler, hangi aşıları kabul edeceğine kendisi karar verecek. Örneğin Rus Sputnik V aşısı olan Macaristan vatandaşları, Hollanda tarafından kabul edilmeyecek.

Ama komşu ülke Belçika, Rus aşısı yaptıranlara da Covid seyahat sertifikası aracılığıyla kapıları açacağını açıkladı.

Üye devletler, isterlerse tek doz aşı yaptırmış ancak ikinci doz için bekleyen kişilerin serbestçe seyahat etmesine de izin verecek.

Henüz aşı olmayan kişilere, yolculuk öncesi PCR testleri ücretsiz olmayacak. AP, eşitsizliği önlemek için testlerin ücretsiz olmasını istiyordu. Ancak Hollanda ve İspanya'nın itirazları üzerine bu öneri kabul edilmedi.

AB Komisyonu düşük gelirli, iş veya eğitim için düzenli sınır geçmek zorunda kalanlar için PCR testlerini daha ekonomik hale getirmek amacıyla 100 milyon euroluk bir bütçe ayıracak.

AB üyesi ülkeler virüsün yayılmasını önlemek için enfeksiyonların yükseldiği üye devletlerden gelen kişilere yönelik 5 günlük zorunlu karantina uygulamasını da hayata geçirebilecek.

Anahtar Kelimeler:

avrupa birligi covid seyahat sertifikasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.