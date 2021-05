Aşı piyangosu Kaliforniya'da da başladı: Kaybedenlere de ödül var

Vali Gavin Newsom, 'Vax for the Win' isimli çekilişi Twitter'dan "Daha fazla Kaliforniyalıyı aşılayarak salgına karşı koyuyoruz. Ülkedeki en büyük aşı teşvik programını başlatıyoruz" sözleriyle duyurdu. ​Newsom, programın perşembe günü başlayacağını ve aşı olan herkesin otomatik olarak katılımcı olacağını söyledi.

Çekiliş programı kapsamında gelecek ay düzenlenecek iki ayrı çekilişle 50 bin dolarlık ödül 4-11 Haziran arasında 30 kişiye dağılıtılacak. 15 Haziran'da yapılacak çekişle ise 10 talihliye 1.5 milyon dolar verilecek.

Kaliforniya'da son haftalarda aşılanma oranlarında keskin bir düşüş olduğunu belirten Newsom, son üç haftada aşılanma sayısının üç milyonla zirveye çıktığını ancak geçen 7 günde ise yalnızca 1.9 milyonda kaldığını söyledi.

Dün, Ohio eyaletinde gerçekleşen piyangonun sonuçları açıklanmış ve Abbigail Bugenske isimli kişi, 1 milyon dolar, 17 yaşındaki Joseph Costello ise tam üniversite bursu kazanmıştı. Ohio'nun federal koronavirüs yardım fonlarının kullanıldığı çekiliş, 4 kere daha gerçekleşecek. Çekilişler 18 yaşından büyüklere para ödülü verilirken, daha küçük yaştakilere ise üniversite bursu sağlanıyor.

Loto, kazı kazan kuponu dağıtmak, çekilişe dahil etmek gibi yöntemlerle aşıyı cazip kılmaya çalışan eyaletler arasında Oregon, Colorado ve Maryland de yer alıyor. New Jersey'de aşı olan yetişkinlere bedava bira, Batı Virginia'da 100 dolarlık tahvil bonosu, New York'ta ise ücretsiz metro kartı veriliyor. New York'ta ayrıca 12-17 yaş arasında aşı olan kişilere 50 farklı üniversitede burs imkanı sağlanacağı da duyuruldu.

Öte yandan ABD, 287 milyon 790 bin bin doz ile en çok aşı yapan ikinci ülke konumunda.