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'Aşı reddi nedeniyle dünya genelinde kızamık vakalarında ciddi artış var'
Uzmanlar, aşı reddi nedeniyle dünya genelinde kızamık vakalarında ciddi bir artış olduğunu açıkladı
'Aşı reddi nedeniyle dünya genelinde kızamık vakalarında ciddi artış var'
21 Ağustos 2019 - TRT Haber
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ABD merkezli Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) yayımladığı verilere göre, ocak ayının başından bu yana 30 ülkede bin 203 kızamık vakasına rastlandı.

Durumun ciddiyetine vurgu yapan yetkililer, 2000 yılında kızamığı tamamen yendiğini açıklayan ABD’de vakaların son 27 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

'Aşı karşıtlığı Avrupa ve ABD'de kızamıktan ölümleri artırıyor' 

Aşı karşıtı mesajların vaka sayısının artmasına neden olduğunu kaydedilirken, kızamığın "çok bulaşıcı" bir hastalık olduğuna dikkat çekiliyor. 

İngiltere de 2015 yılında kazandığı “kızamıksız ülke” statüsünü bu yılın ilk çeyreğinde rastlanan 231 vaka sebebiyle iade etmek durumunda.

Ülkenin bu sınıflandırmaya dahil olması için burada son 12 ay içerisinde herhangi bir kızamık vakasının görülmemiş olması gerekiyor.

Aşı karşıtı hareketlerin korkunç sonucu: Kızamık vakaları yüzde 300 arttı 

 

Anahtar Kelimeler:

asi asi karsitligi hastalik kontrol ve onleme merkezi kizamik

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