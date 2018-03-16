Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bulaşıcı hastalıkların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılmasında, en yaygın, kabul görmüş, en etkin ve ekonomik girişim olan aşı sayesinde, Türkiye'de her yıl 14 bin 296 çocuk ölümü engelleniyor." dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ceyhan, Sağlık Bakanlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği işbirliği ile bir otelde düzenlenen "3. Ulusal Aşı Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi tarafından yayınlanan ve 20. yüzyılda halk sağlığı alanında gerçekleşmiş en önemli 10 başarı listesinde, birinci sırada bağışıklamanın geldiğini söyledi.

Enfeksiyon hastalıkları ile mücadele ve bu hastalıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olan, maddi ve manevi kayıpları önleyen, bu alanda en büyük tasarrufu sağlayan sağlık yatırımı aşı sayesinde, her yıl milyonlarca çocuğun hayata tutunduğunu belirten Ceyhan, "Bulaşıcı hastalıkların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılmasında, en yaygın, kabul görmüş, en etkin ve ekonomik girişim olan aşı sayesinde Türkiye'de her yıl 14 bin 296 çocuk ölümü engelleniyor." diye konuştu.

Türkiye'nin kızamık aşısını 87'nci, menenjit aşısını da 42'nci ülke olarak takvimine eklediğini anlatan Ceyhan, şöyle devam etti:

"Rota virüsü aşısı Afganistan ve İran dahil 94 ülkede, rahim ağzı kanseri aşısı da Libya ve Suudi Arabistan gibi birçok ülkenin aşı takviminde yer alıyor. Türkiye'de yılda 40 milyon aşı yapılıyor ve aşılama sayesinde bazı hastalıklar hayatımızdan tamamen çıktı. Etkin aşılama sayesinde kızamık hastalığı, Türkiye'de artık yılda sadece 4 ila 7 kişide görülüyor."

Ceyhan, Türkiye'nin aşı bütçesinin 880 milyon lira, ilaca harcanan paranın ise 22,1 milyar lira olduğunu ifade etti.

- "Her yıl 1,5 milyondan fazla çocuk hayatını kaybediyor"

İlaç ve aşı firması GlaxoSmithKline'nın (GSK) Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Selim Badur, "Her yıl 1,5 milyondan fazla çocuk, aşı ile korunabileceği hastalıklardan hayatını kaybediyor. 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin yüzde 17'si, aşı ile korunabilen hastalıklar sebebiyle gerçekleşiyor." dedi.

Badur, yetişkinlik döneminde aşılama oranlarının gittikçe azaldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, çocukluk çağı aşılarının yapılma oranı yüzde 97 iken, yetişkin aşılamada risk gruplarında grip aşısı yapılma oranının yüzde 4, pnömokok risk gruplarına aşı yapılma oranının ise yüzde 1'in altında olduğunu belirten Badur, aşının maddi ve manevi koruma sağladığına, aşı yapılmaması durumundaki hastalıklardan kaynaklanan maddi kaybın, 20 milyar avro civarında olacağına dikkati çekti.

- "Türkiye'de 12 milyon 750 çocuğu aşıladık"

GSK Aşıdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Thomas Breuer de "Aşıdan Aşılamaya" adlı slayt gösterisini sundu.

Tüm dünyada bulaşıcı hastalıklara karşı çocukları ve yetişkinleri koruyan toplam 40'dan fazla aşı geliştirdiklerini ve 14 yeni aşı üzerinde çalıştıklarını anlatan Breuer, her gün tüm dünyada 160'dan fazla ülkeye 2 milyon dozdan fazla aşı ulaştırdıklarını aktardı.

2010'dan bu yana Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile Aşı Klinik Araştırmalar Merkezi'nde Türkiye'nin aşı alanındaki klinik çalışmalarını da yürüttüklerini ifade eden Breuer, "Dünyada 40'tan fazla, Türkiye'de de toplam 16 aşımız bulunuyor. Türkiye'de 2010'dan bu yana 12 milyon 750 çocuğu aşıladık." diye konuştu.