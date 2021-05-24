Aşı sayısı Türkiye'de 28 milyonu, tüm dünyada 1 milyar 670 milyon dozu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 670 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 510 milyon 860 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 285 milyon 720 bin ile ABD, 191 milyon 720 bin ile Hindistan, 60 milyon 590 bin ile İngiltere, 57 milyon 730 bin ile Brezilya, 44 milyon 390 bin ile Almanya, 32 milyon 630 bin ile Fransa, 30 milyon 900 bin ile İtalya, 28 milyon 15 bin ile Türkiye, 26 milyon 480 bin ile Meksika, 26 milyon 470 bin ile Rusya, 24 milyon 790 bin ile Endonezya, 23 milyon 960 bin ile İspanya ve 21 milyon 30 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek uygulanan aşı dozu 1 milyar 670 bini buldu.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 134,39 oldu.

Bu ülkeyi 123,95 ile San Marino, 122,39 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 121,98 ile İsrail, 106,18 ile Malta, 92,86 ile Bahreyn, 90,60 ile Şili, 89,25 ile İngiltere, 85,44 ile Maldivler, 85,43 ile ABD, 83,18 ile Macaristan, 79,60 ile Katar, 79,45 ile Moğolistan, 73,37 ile Uruguay, ve 73,04 ile Monako takip etti.

- Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 15 bin 35 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 33,14 oldu. 16 milyon 26 bin 966 kişiye ilk doz, 11 milyon 988 bin 69 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 167 milyon 589 bine ulaşırken virüs nedeniyle 3 milyon 479 binden fazla kişi hayatını kaybetti.