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Aşı sırasında değişiklik; kronik hastalık listesi genişletildi
Sağlık Bakanlığı kronik rahatsızlıklar için yeni aşı sırası açmaya başladı. Aşı sırası gelen 20 yaş ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar şaşkınlıklarını ve mutluluklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.
Aşı sırasında değişiklik; kronik hastalık listesi genişletildi
08 Haziran 2021 09:48 - Hürriyet Meltem Özgenç
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Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin aşılanması tamamlandıktan sonra, kanser hastaları, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanan hastalar hatta obezite sorunu yaşayan vatandaşlar için aşı çalışmalarına başlamıştı. Bakanlık ülkeye ulaşan BioNTech aşılarıyla birlikte, kronik hastalıklara yenilerini eklerken aşılanacak vatandaş sayısını artırdı. Bu yeni kronik hastalıkların başında tansiyon, diyabet, ileri böbrek hastalıkları ve kalp hastalıkları da bulunuyor.

Sosyal medya mesajları

Aşı sırası geldiğini gören 20 yaş ve üzeri yaşlardaki kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını ve mutluluklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Sağlık Bakanlığı haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz BioNTech aşısının ülkeye ulaşacağını duyurmuştu. Bakanlık aşı rakamlarını paylaşmıyor. Aşı sevkiyatına zarar vermemek için açıklama yapılmadığı belirtiliyor. Sinovac aşısıyla ilgili ise birinci dozlarla ilgili sorun yaşanıyor. Sinovac tercih edenler “uygun kriter bulunmamaktadır” uyarısı ile karşı karşıya kalıyorlar.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi kronik hastalar 20 yas ve uzeri asi sirasi

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