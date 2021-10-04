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Aşı sonrası miyokardit riskinin 1000'de bir olduğunu iddia eden çalışma yanlış hesaplanmış
Covid-19 aşısı sonrası kalp kası iltihabı görülme riskinin 1000'de bir olduğunu ileri süren çalışma, 'yanlış hesaplama' nedeniyle geri çekildi.
Aşı sonrası miyokardit riskinin 1000'de bir olduğunu iddia eden çalışma yanlış hesaplanmış
04 Ekim 2021 16:00 - gazeteduvar.com.tr
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Covid-19 aşısı yaptıran kişilerde kalp kası iltihabının görülme riskinin 1000'de bir olduğunu iddia eden bir makale, 'yanlış hesaplama' nedeniyle geri çekildi.

Ön baskı olarak 16 Eylül'de MedRxiv platformunda yayınlanan ancak henüz hakem değerlendirmesine tabi tutulmayan çalışma, birçok blog ve sosyal medya paylaşımında aşı karşıtları tarafından Covid-19 aşılarının 'güvenli olmadığına' kanıt olarak gösteriliyordu.

Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, Kanada'nın başkentinde iki aylık bir dönemde (Haziran ve Temmuz 2021) uygulanan aşı ile kalp kası iltihabı olarak bilinen miyokardit vakalarının sayısı karşılaştırıldı. Araştırmada, bu süreçte 32 vakanın tespit edildiği belirtildi ve her 10 bin doz aşıda, 10 miyokardit vakasının ortaya çıktığı hesaplandı.

Çalışmada, haziran-temmuz aylarında 32 bin 379 doz korona virüsü aşısı uygulandığı ileri sürüldü. Ancak Ottawa Halk Sağlığı Kurumu’nun verilerine göre, 30 Mayıs ile 25 Temmuz arasında 845 bin 930 doz uygulandığı tespit edildi.

'Mevcut verilerin gözden geçirildiğini' söyleyen yazarların açıklamasında, "Ottawa'da uygulanan dozların gerçek sayısının 800 binden fazla olduğunun görülmesiyle, gerçekten fazlasıyla hatalı bir değerlendirme yapıldığı belirlendi. Meslektaşlarımızı, kamuoyunu ve basını yanıltmamak için yazarlar olarak, yanlış insidans verileri nedeniyle oybirliğiyle makaleyi geri çekmek istiyoruz" denildi.

Yazarlar, 'bu hatanın aşı sonrası miyokardit insidansı hakkında yanlış bilgilere yol açması sebebiyle üzgün olduklarını' aktardı.

Anahtar Kelimeler:

miyokardit kalp kasi iltihabi calisma yanlis hesaplama

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