Aşı yaş grupları yanlış mı belirlendi?

Uluç, "Aşı yaş grupları doğru mu belirlendi" başlıklı yazısında, "Yaş gurubumdan sıram gelmişti. Olmadım. Gazetecilik mesleğimden sıram geldi. Randevu verdiler, iki doz Çin aşısı oldum. Oldum da, günümüzde en çok tartışılan şey aşı.. Daha doğrusu 'aşı sırası!..' Şimdi bireysel açıdan bakarsak, öncelik sırası, en tehlikede olanların.. Yani pek çoğunda benim gibi pek çok hastalık zaten olan yaşlıların.

Ama toplumsal bakarsak, bulaşma, yayma açısından bakarsak.. Bir soru var kafamda..

Ben evde oturuyor ve işimi evden yapıyorum.. Ama iki genç yardımcım Ercan ve Caner devamlı dışarıdalar. Evde, 82 yaşımda tek başına yaşamam zor. Tüm dış ihtiyaçlarımı onlar karşılıyor. Yasak saatlerine karşı mesleki açıdan ayrıcalıkları var. Ama 'aşı'ya gelince, sarı basın kartları olmadığı için gazeteci sayılmıyor ve kendi yaş guruplarına sıra gelmesini bekliyorlar ki, o da hâlâ belli değil..." dedi.

Uluç, "Hangimiz daha tehlikedeyiz? Evinde oturan ben mi, her yere girip çıkan Ercan ile Caner mi? Ya yayma konusu? Gene ayni durum.. Virüsü evinden çıkmayan ben mi yayarım yoksa onlar mı? Yani hem kapma, hem yayma konusunda tehlikede olan onlar değil mi? Ama ben aşılıyım, onlar değil..." dedi.

Uluç, bir başhekimin, "Bir yıllık deneyim ve pratiklerimiz, bize ilk aşılanması gereken gurubun 30-60 yaş arası olduğunu gösteriyor. Çünkü en çok vaka ve en çok ölüm bu yaşlarda var. En çok vaka bu yaşlarda olduğuna göre, salgını en çok yayanlar da gene bu guruptakiler.." sözlerini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Başhekim, kendi meslektaşı başhekimlerle yaptığı konuşmalar ve kendi hastanesindeki rakamlara göre konuşuyor.. Bütün Türkiye'nin istatistikleri ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın elinde. O açıklıyor çünkü her şeyi... O zaman Sayın Doktor Koca... Vaka ve ölüm sayılarını anlamsız iki rakam olarak değil, "yaş guruplarına" göre açıklamanız lazım ki, gerçekten kim tehlikede ve kim tehlikeli bilelim! Adınız geçen yazıyı yazanı şahsen arıyorsunuz. O da ertesi gün sizi göklere çıkarıyor. Bu sütunda henüz tek cevabınız çıkmadı. Neden acaba? Benim sorularımdan korkuyor musunuz, yoksa işinize mi gelmiyor cevap vermek? Unutmayın. Sükût ikrardan gelir!"