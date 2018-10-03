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Aşılama çalışmaları sonucu rahim ağzı kanseri 'nadir' olacak
Avustralya'nın aşılama ve tarama çalışmaları bu şekilde devam ederse, rahim ağzı kanserini bitiren ilk ülke olacağı belirtildi
Aşılama çalışmaları sonucu rahim ağzı kanseri 'nadir' olacak
03 Ekim 2018 - BBC
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Araştırmacılar, yeni bir modellemeyle hastalığın 20 yıl içinde bir kamu sağlığı sorunu olmaktan çıkartılacağını açıkladı.
 
2022 itibariyle ülkede rahim ağzı kanserinin 100 bin kişide 6'dan daha az vakaya düşerek "nadir görülen kanser türleri" arasına gireceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar bunun ulusal önleme programıyla başarıldığını düşünüyor.
 
Avustralya 2007'de kız çocuklarına HPV (Human Pappilloma Virus-İnsan Pappiloma Virüsü) aşısı progamına başlayan ilk ülkelerden biri olmuş, daha sonra erkek çocukları da aşılanmaya başlamıştı.
 
Aşı programı 1991'de başlanan tarama çalışmalarıyla birleştirilmişti.
 
New South Wales Kanser Konseyi adlı yardım kuruluşunun araştırması Lancet Kamu Sağlığı dergisinde yayımlandı.
 
Hastalığı ortadan kaldırma çabaları
 
Rahim ağzı kanserine, cinsel yolla bulaşan "yüksek riskli" HPV türleri yol açıyor. Kadınlarda sık görülen dördüncü kanser türü ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastalığın küresel düzeyde yol açtığı ölüm oranları da yüksek.
 
Avustralya'da şu anda 100 bin kişide 7 vaka görülüyor. Bu, küresel oranın yaklaşık yarısı.
 
Çalışmaya göre Avustralya'da 1000 bin kişide görülen vaka sayısı 2035'te dörde düşecek ve uzmanlar bu oranın hastalığı tamamen ortadan kaldırma yolunda bir eşiğin geçilmesi anlamına geleceğini söylüyor.
 
Dünya Sağlık Örgütü henüz hastalığın tamamen ortadan kaldırılmış olduğunun ilan edilmesi için bir standart belirlemedi.
 
New South Wales Kanser Konseyi'nden araştırmacı Dr. Megan Smith "Hastalığın ortadan kaldırılması eşiği ne olursa olsun, şu andaki düşük rahim ağzı kanseri oranlarına ve önleme programlarımız dikkate alındığında Avustralya'nın bunu başaran ilk ülke olması yüksek ihtimal" dedi.
 
Avustralya rutin tarama programı pap smear testi yerine daha duyarlı HPV tarama testlerini başlatmıştı.
 
Uzmanlar beş yılda bir yapılan bu yeni testle kanser oranlarının en az yüzde 20 azalacağını tahmin ediyor.
 
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre rahim ağzı kanserinden her 10 ölümün 9'u düşük ve orta gelir düzeyi ülkelerde.
 
HPV nedir?
HPV bir grup virüse verilen ortak bir isim. 100'den fazla HPV türü var.
Çok sayıda kadın yaşamları boyunca HPV'yle karşılaşıyor, ancak herhangi bir etkisi görülmüyor.
Vakaların çoğunda belirti görülmüyor ve enfeksiyon kendi kendine iyileşiyor ama iyileşmeyen bazı enfeksiyonlar rahim ağzı kanserine yol açabiliyor.
Bazı HPV türleri yüksek riskli çünkü rahim ağzı kanseriyle bağlantılı
Diğer düşük riskli HPV türleri genital siğillere yol atabiliyor.
Neredeyse tüm rahim ağzı kanserlerine (yüzde 99,7) yüksek riskli HPV yol açıyor.
HPV aşısı, rahim ağzı kanserlerinin yüzde 80'ine ve genital siğillerin büyük bölümüne yol açan dört HPV türüne karşı koruyor.

Anahtar Kelimeler:

rahim agzi kanseri avustralya

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