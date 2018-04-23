Aşılar sadece bireyleri değil, toplumu da koruyor

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu, aşılamanın, milyonlarca hayatı kurtardığını ve dünyanın en başarılı, maliyet etkin sağlık uygulamalarından biri olduğunu, bu nedenle sadece bireyi değil, bulaşıcı hastalıkların topluma yayılmasını engellediği için tüm toplumu koruduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen Dünya Aşılama Haftası etkinliklerinin her yıl nisan ayının son haftasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu hafta içinde toplumun aşılar ve bağışıklama konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla her kesimden insana ulaşılmasının hedeflendiği ifade edilerek, devlet politikalarında bağışıklama çabalarına yatırım yapılması ve aşı savunucusu profesyonellerin aşılanma-aşılama konusuna öncelik vermeleri gerektiği bildirildi.

Aşılamanın, milyonlarca hayatı kurtardığı kaydedilen açıklamada, "Dünyanın en başarılı maliyet etkin sağlık uygulamalarından biridir. Aşılar sadece aşılanan bireyi değil, bulaşıcı hastalıkların topluma yayılmasını engellediği için tüm toplum bireylerini korur." ifadelerine yer verildi.

Enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede aşıların en etkili korunma yöntemi olduğunun bilimsel bir gerçek olarak kabul edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan 20. yüzyılda halk sağlığı alanında gerçekleştirilmiş en önemli 10 başarı listesinde, birinci sırada aşılama gelmektedir. DSÖ ve CDC gibi kuruluşların raporlarında da belirtildiği gibi, aşılar sayesinde enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığında önemli azalmalar olmuştur. Bununla birlikte dünyada hala 19 milyondan fazla aşılanmamış çocuk bulunmaktadır. Bu çocuklar aşı ile önlenebilen potansiyel ölümcül hastalıklar açısından risk altında bulunmaktadır. Aşılama, viral hepatitlerin kontrol altına alınmasından antimikrobiyal direncin önlenmesine, doğum öncesi ve yeni doğan bakımının iyileştirilmesine, gençlerin sağlığından sağlıklı yaşlanmaya kadar pek çok sağlık önceliklerinin sağlanmasında temel bir stratejidir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için aşılara erişimin genişletilmesi çok önemlidir. Rutin aşılama programları, güçlü birinci basamak sağlık hizmetlerinin yapı taşıdır."

- Risk gruplarında aşı hayat kurtarıyor

Açıklamada, Türkiye'de yürütülen genişlemiş bağışıklama programının (GBP) başarılı şekilde uygulandığı ve aşı takviminde yer alan aşıların doğumdan itibaren bütün çocuklara ücretsiz olarak yapıldığı vurgulanarak, "Aşılar sadece çocuklar için koruyucu değildir. Birçok erişkin aşıyla kolaylıkla önlenebilen hastalıklar nedeniyle sakat kalmakta ya da ölmektedir. Bu nedenle genç, yetişkin ve ileri yaş grubundaki kimseler de aşılardan yararlanmalıdır. Erişkinlerde uygulanan aşılar çocuklukta yapılan aşıların devamı, eksik aşıların tamamlanması veya erişkinlere has aşıların yapılması şeklindedir." denildi.

Türkiye'de yaşam süresinin uzamasının, yaşlı nüfusun artmasına neden olduğu, bu yaş grubunda kronik kalp, akciğer, böbrek hastalıklarının yanı sıra, diyabet gibi kronik sorunların daha sık görüldüğü, bu durumun da erişkin bağışıklamasının giderek daha da ön plana çıkmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu nedenle erişkinler de kendileri için uygun aşılama şeması konusunda mutlaka bir hekime danışmalıdır. Daha önce ölümcül hastalıklar olan kanser, lösemi, lenfoma gibi sorunların günümüzde tedavisi mümkündür. Ancak bunların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve ayrıca romatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar vücudun bağışıklık sistemini zayıflatarak bireyleri enfeksiyon hastalıklarına karşı yatkın hale getirir. Bu tür tedavileri alan risk gruplarında, grip ve zatürre ölümcül seyredebilen ve aşıyla korunması mümkün olan hastalıklardır. Yine sağlık çalışanlarının bulaşıcı hastalıklar ile karşılaşma risklerinin yüksek olması nedeniyle gerek kendilerinin hastalıklardan korunması, gerekse hizmet sundukları hastalara ve ailelerine bulaştırma risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla aşılanmaları önemlidir."

-"Hastalıklardan korunmak tedavi etmekten daha etkili ve güvenli"

Açıklamada, günümüzde gezginlerin sayısının oldukça fazla olduğu, bunun da bulaşıcı hastalıkların kıtalar arasında yayılmasını kolaylaştıran bir faktör olarak öne çıktığı aktarılarak, sorunun beraberinde seyahat bağışıklamasını getirdiği kaydedildi.

Hastalıklar açısından riskli ülkelere seyahat edecek bireylerin, gidecekleri bölgenin özelliğine göre DSÖ'nün önerdiği aşılar hakkında bilgiye ve aşılama hizmetine Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Seyahat Sağlığı Merkezlerinden ulaşabildiğine işaret edilen açıklamada, "Sonuç olarak aşılanma yaşam boyu dikkate alınması gereken en önemli korunma yollarından biri olup ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Hastalıklardan korunmak tedavi etmekten daha etkili ve güvenlidir. Aşıyı reddeden ya da aşılanmayan kişiler, o hastalıklara karşı duyarlı kalmakta ve enfeksiyon ortaya çıktığında öncelikle bu kişiler hasta olmaktadır. Aşılanmayan kişilerin sayısının artması durumunda kendileri enfeksiyonlara duyarlı oldukları kadar toplumda aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıkların salgın yapma riski de artar. İşte bu yüzden, hayatın her aşamasında aşılamanın önemi ve sür