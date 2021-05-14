'Aşılıyım' videosu: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınlandıktan sonra silinen tanıtım videosu tartışılıyor

30 saniyelik tanıtım videosunda, "Siz eğlenin, ben aşı oldum" yazılı maskeler giyen turizm sektörü çalışanları gösteriliyor.

Video ile turistlere, salgın endişesi taşımadan, Türkiye'de tatil yapabilecekleri mesajı verilmek istendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Turistlerin gördüğü herkes aşı olacak" açıklaması üzerine gelen tanıtım videosu çok kısa bir süre yayında kaldıktan sonra silindi.

Ancak video, sosyal medyada, "aşılıyım" etiketi üzerinden en çok konuşulan konu haline geldi.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı, Türk vatandaşlarının aşıya ulaşamamış olduğunu hatırlatarak, yaratılan ayrıcalıklı durumu eleştiriyor.

Çavuşoğlu 'güvenli turizm' olarak adlandırdıkları programı açıklamıştı

Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun turizm sektörünün aşılanmasına ilişkin geçen hafta başında yaptığı açıklamada, konu ile ilgili bazı bilgiler vermişti.

Çavuşoğlu, "güvenli turizm" olarak adlandırdıkları programın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ve Sağlık Bakanlığı iş birliği içinde oluştuğunu söylemişti.

Mevlüt Çavuşoğlu sonrasında tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm çalışanlarını, otellerde, restoranlarda, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, aynı şekilde tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki bu anlamda da tedbirlerimizi alalım. "

Çavuşoğlu gelen tepkiler üzerine ikinci bir açıklama yaparak, "Turist dediğimizde neden akla sadece yabancı turistler geliyor? Yerli turistlerimiz yok mu?" demişti.

Silinen kampanya videosu İngilizce yayımlandı.