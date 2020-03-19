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Asılsız 'korona' mesajı atan memur tutuklandı
Adana'da, yaklaşık 10 bin kişiye asılsız "korona virüs" mesajı atan Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak" suçundan tutuklandı
Asılsız 'korona' mesajı atan memur tutuklandı
19 Mart 2020 10:20 - DHA
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Adana Valiliği, kentte gazeteci ve vatandaşların cep telefonuna, ''Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesi'nde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. Bey ile görüşmeniz gerekmektedir' mesajı geldi.

Bir süre sonra aynı numaradan, ''Az önceki mesaj yanlış, özür dileriz'' ifadelerinin yer aldığı bir başka mesaj daha iletildi.

DOKTOR DA MESAJ DA ASILSIZ ÇIKTI

Adana Valiliği, mesajlar üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda gönderilen mesajın asılsız olduğu tespit edildi. Mesajda belirtilen isimde bir doktorun da olmadığı bildirildi.

AÇIĞA ALINMIŞTI, TUTUKLANDI

Konuyla ilgili olarak mesajı gönderdiği tespit edilen Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T. hakkında Çukurova Kaymakamlığı tarafından soruşturma açılıp, açığa alındı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri, A.T.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin yaklaşık 10 bin kişiye asılsız corona virüs mesajı attığı ve mesajda adı geçen K.K.A'nın yine aynı müftülükte çalıştığı öğrenildi.

Emniyete götürülen A.T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece ''halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak'' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Anahtar Kelimeler:

adana memur pozitif bulgu corona virus

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