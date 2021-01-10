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Aşının mucidi Prof. Şahin'in amatör futbolcu olduğu döneme ait görüntüler ilgi gördü
ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri COVID-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan BioNTech kurucusu Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin'in üniversite yıllarında Almanya'nın Köln kentinde amatör takımda futbol oynadığı ortaya çıktı
Aşının mucidi Prof. Şahin'in amatör futbolcu olduğu döneme ait görüntüler ilgi gördü
10 Ocak 2021 12:55 - DHA
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Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşıyla dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaşamı  ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri COVID-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan BioNTech kurucusu Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in üniversite yıllarında Almanya'nın Köln kentinde amatör takımda futbol oynadığı ortaya çıktı. ​

BARIŞSPOR'DA FUTBOL OYNADI

COVID-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in 1986 yılına ait üniversite yıllarında Köln kentindeki amatör takım olan Barışspor'da futbol oynadığı ortaya çıktı. Türk gurbetçiler tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraf yoğun ilgi gördü.

TİME TÜRK ÇİFTİ KAPAĞINA TAŞIMIŞTI

Dünyanın en önemli yayın organları arasında gösterilen ABD merkezli TIME Dergisi, 18 Ocak'ta yayınlanacak sayısının uluslararası baskısında Türeci ve Şahin'i kapak yaptı. Dergi “Aşı Devrimi” başlığına da yer verdi. Derginin ABD'de yayınlanan kapağında ise Amerikan Kongresi'ne düzenlenen baskının fotoğrafı yer almıştı.

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