Aşının saklanmasında CoronaVac'dan iyi haber: 2-8 derece arasında 3 yıl boyunca muhafaza edilebilecek

Çin de CoronaVac ve diğer dört aşının dünyanın farklı ülkelerindeki klinik testlerini sürdürüyor. Bugüne antikor ürettiği açıklanan ancak henüz lisans almamış aşılarda en büyük sorunun soğuk zincirle taşınması ve saklanması olduğu ortaya çıktı. Aşıların -80 ila -20 arasında saklanması yönünde açıklamalar yapıldı.

Ancak CoronaVac aşı çalışmalarına katılan araştırmacı Gang Zeng, aşının cazip bir seçenek olabileceğini, çünkü 2 ila 8 derecede üç yıl saklanabileceğini dile getirerek, “CoronaVAc soğutma imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde dağıtım için uygun olabilir” ifadelerini kullandı.



Sinovac’ın aşısı kısa sürede antikor üretti



Öte yandan uluslararası tıp dergisi Lancet’te dün yayımlanan ön test sonuçlarında, Çin’in geliştirmekte olduğu Covid-19 aşısının kısa sürede antikor ürettiği ve acil kullanıma uygun olduğu ortaya koyuldu. Makalede, Sinovac’ın üzerinde çalıştığı CoronaVac adlı aşının, SARS-Cov-2’ye karşı direnç gösterdiği, acil kullanım ve üçüncü aşama klinik denemeler için uygunluğunun tasdik edildiği belirtildi.



Sinovac, 3'üncü faz klinik denemelerini hâlihazırda Endonezya, Brezilya ve Türkiye'de gerçekleştiriyor. John Hopkins Üniversitesinden söz konusu denemelerde görev alan Naor Bar-Zeev, üçüncü faz denemeleri sonuçlanana kadar makalede belirtilen sonuçlara ihtiyatlı yaklaşılması gerektiği değerlendirmesinde bulunarak, “Hatta 3’üncü faz denemeleri tamamlandıktan ve lisans alındıktan sonra bile ihtiyatlı olmalıyız” dedi.