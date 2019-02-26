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Aşırı terleme şikayetine cerrahi müdahale: Çevre iller de tercih ediyor
Siirt Devlet Hastanesinde avuç içi terleme şikayetiyle başvuran hasta başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu
Aşırı terleme şikayetine cerrahi müdahale: Çevre iller de tercih ediyor
26 Şubat 2019 - AA
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SİİRT- Göğüs Cerrahisi Uzmanı  Ali Birak, avuç içi ve koltuk altı bezlerinde aşırı terleme şikayetiyle başvuran bir kadın hastaya, el terlemesi cerrahisi (Endoskopik Torasik Sempatektomi) teşhisi koydu. Ameliyata alınan hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Bu hastalıkla mücadele edenlerin tedavi olabilmek için başka illerdeki hastanelere gitmelerine gerek olmadığını belirten Birak, şunları kaydetti:

"Çevre illerdeki hastalar artık ameliyat için Siirt'i tercih ediyor. Hastanemizde bu ameliyatlar, bir santimetrelik tek bir delikten yapılıyor ve bu sayede özellikle kadın hastalarda ameliyat sonrasında oluşan estetik kaygı ortadan kalkıyor." 

Anahtar Kelimeler:

siirt devlet hastanesi ali birak

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