Asistan doktorun boğazını kesen cani hakkında karar verildi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bayram Kaynak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Asistan doktor Songür duruşmaya katılmazken, ailesi, İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Songür'ün avukatı İsmail Can Yavuz, sanığın akli dengesine ilişkin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, sanığın pişmanlık göstermediğini ve üst sınırdan ceza uygulanması gerektiğini ifade etti.

İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara, mahkemenin vereceği kararı Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarının beklediğini belirterek, "Bu olay tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor. Vereceğiniz karar sağlık çalışanlarının yüreğini soğutacak, içine su serpecektir." dedi.

SANIK AVUKATI TAHLİYE TALEP ETTİ

Sanık avukatı ise müvekkili lehindeki hükümlerin uygulanmasını ve Kaynak'ın tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık Bayram Kaynak, son savunmasında "Tahliye istiyorum başka da bir şey istemiyorum. Söyleyecek başka bir sözüm yoktur." diye konuştu.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına, olayın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, cezada indirim uygulanmamasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"İÇİMİZE SU SERPİLDİ"

Kadir Songür'ün annesi, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, cezadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"20 yıl ceza olması tabii ki sevindirici. Bu cezalar artarak devam etsin ki sağlıkta şiddet son bulsun. Karşı tarafın taleplerinin kabul görmemesi ve indirim uygulanmaması da oldukça önemliydi. Son günlerde sağlıkta şiddet olayının tırmanmasının üzerine bu kararın daha önemli olduğunu düşünüyorum."

Songür'ün eşi Çisel Yazan Songür ise sağlıkta şiddetin sona ermesini ve hekimlerin huzur içinde çalışmasını istediklerini ifade ederek, "Yaşanılan bu travma ve stresin hiçbir cezada karşılığı olmadığını düşünsem de içimize su serpildi. Umarım bugün çıkan karar, emsal niteliği taşır." dedi.

"CEZA EN ÜST SINIRDAN VERİLDİ"

İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara da kararın beklendiği şekilde geldiğini belirterek, "Cezanın en üst sınırdan verilmesi ve indirim sebeplerinin uygulanmaması bizim için sevindirici oldu. Son yıllarda verilen kararlar içerisinde en önemlilerinden birisiydi. Bütün sağlık çalışanları açısından da sevindirici olduğunu düşünüyorum. Sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

İTO BAŞKANI DR. ÇAMLI: KARAR MİHENK TAŞI

İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, cezanın en üst düzeyden verilmesinin sağlık emekçilerine şiddetin önüne geçmek için önemli bir mihenk taşı olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

“Topluma adanmış kutsal bir mesleği yerine getiren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının görevlerini özveriyle yaparken şiddete maruz kalmaları kabul edilebilir değil. Türk Tabipleri Birliği ve İzmir Tabip Odası olarak şiddetle amasız ve fakatsız bir mücadele içindeyiz. Son olayda meslektaşımızı ağır yaralayan saldırganın mahkeme tarafından en üst cezayla, cezalandırılması ve herhangi bir indirim yapılmaması şiddete karşı yaptırımların görünür olması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar sadece yasal tedbirlerle çözümlenmeyeceğini bilsek de şiddetin cezasız kalması ne yazık ki bu tür saldırıları adeta teşvik etmekteydi. Bu yüzden verilen cezayı önemli buluyoruz. Meslektaşımıza geçmiş olsun derken, özellikle pandemi döneminde hayatlarını riske atarak çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınıyoruz. Sağlık çalışanlarını bu süreçte her yönüyle korumamız gerekiyor. Bir an önce buna yönelik tedbirlerin alınması, bakanlığın sağlık çalışanlarına sahip çıkması gerekmektedir. Bizler sağlık emekçileri şiddet görmeden mesleğini yapana kadar mücadele edeceğiz.”

DAVANIN İDDİANAMESİNDE OLAYIN ANLATIMI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı.

Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp etme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan Kaynak tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, iddianamede, şüphelinin olay tarihinde kamu görevlisi olan müştekiye yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemin öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, sanığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapsini istemişti.

Sanık Bayram Kaynak, ilk duruşmada MS rahatsızlığı olduğunu, bu nedenle iş bulamadığını, psikolojisinin bozuk olduğunu bildirerek, kendisine büyü yapıldığını, bunun etkisiyle suçu işlediğini öne sürmüştü.