Asistan hekimden mektup: Aldığım maaştan utanıyorum!

MEDİMAGAZİN - CHP Kütahya Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap Meclis'te yaptığı basın açıklamasında kendisine bir hekim tarafından gönderilen mektubu okudu. Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"2013 yılında Türkiye 70'ncisi olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünü bitirdim. 2019'da mezun oldum. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan hekim olarak çalışıyorum. Ben aldığım maaştan utanıyorum. Her şey dahil toplamda 7 bin 500 lira maaş alıyorum. Bu maaşın sadece 4 bin 300 TL'lik kısmı emekliliğe yansıyor. 6 yıllık tıp eğitimi aldım, ağır çalışma koşulları altında çalışıyorum. Mesai saatlerinde hasta bakıyor, mesai saatleri dışında makale okuyorum. İcaplara geliyorum ancak geçim sıkıntısı çekiyorum. Ben bu maaşı haketmiyorum. Ambulans şoförü ile sekreter ile aynı maaşı alıyorum. Ülkenin ekonomik durumunu biliyorum"

"Hekimler çok şey istemiyorlar, sadece özlük haklarını istiyorlar, döner sermayeyle verilen paralarının emekliliğe yansımasını istiyorlar" ifadelerini kullanan Dr. Ali Fazıl Kasap şunları kaydetti:

"Bir hekim babası, bir hekim eşi ve bir hekim dayısı olarak söylüyorum Türkiye 2'incisi olmuş, yan dal TUS 1'incisi olmuş bir yeğenin dayısı olarak söylüyorum.

Danimarka'nın İngiltere'nin 15 bin Euro teklif ettiği bir hekim şu anda Türkiye'de bir hastanede 7500 lira maaşla çalışıyor. Türkiye'nin ender yetişmiş uzmanlarındandır. Bir uzman kolay yetişmiyor, bir uzmanın yetişmesi birkaç milyon TL'yi bulur."

22 yıllık bir hekimin maaş bilgisini paylaşan Kasap, "16 yıllık göğüs cerrahisi uzmanı, 4 yıllık öğretim üyesi olan bir meslektaşımın aldığı Aralık ayı maaşı 7 bin 892 TL! Bir başka asistan hekim arkadaşımızın aldığı Aralık ayı maaşı 4 bin 386 TL!" diyerek "Hekimlerimizin özlük hakları derhal iyileştirilmelidir." ifadelerini kullandı.