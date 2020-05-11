Asistan hekimler: Uzmanlık bitirme sınavları yapılsın, 93.DHY'ye girelim!

Medimagazin Whatsup Hattına gelen mesaj:

Merhaba, asistan hekim olarak görev yapmaktayım. Uzmanlık bitirme sınavım Covid 19 pandemisi nedeniyle ertelendiği için yapılamadı. Bu konuda mağduriyet yaşamaktayız. Sosyal mesafe korunarak sınavlarımız yapılamaz mı? Veya bu süreçte yazılı sınavlarla yeterlilik verilemez mi? Nihayetinde asistan karnelerimiz hocalarımız tarafından kontrol edilip doldurulmakta ve yeterlilik verilmekte. Formatif ve summatif sınavlardan da geçer not almış bulunmaktayım. Benim gibi yüzlerce meslektaşınız var sayın bakanım. Bizler, eğitim süresi dolan asistan hekimler olarak 93.DHY girmek istiyoruz. Saygılarımla.