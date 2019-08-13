Asistan ve intern nişanlandı, Anabilim Dalı başkanı klinikte yüzüklerini taktı!

Medimagazin'e gönderilen bilgiye göre, Van YYÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalında çalışan araştırma görevlisi Dr. Berat Deniz ve İntörn doktor Selin Yılmaz çeşitli nedenlerle nişan törenini gerçekleştiremediler. Bu nedenle YYÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı başkanı Doçent Doktor Kerem Taken önderliğinde Üroloji servisinde, mesai arkadaşları ve hasta yakınları eşliğinde nişan törenleri gerçekleştirildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/08-29/08
|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
|İSTA
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA