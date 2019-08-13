Asistan ve intern nişanlandı, Anabilim Dalı başkanı klinikte yüzüklerini taktı!

Medimagazin'e gönderilen bilgiye göre, Van YYÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalında çalışan araştırma görevlisi Dr. Berat Deniz ve İntörn doktor Selin Yılmaz çeşitli nedenlerle nişan törenini gerçekleştiremediler. Bu nedenle YYÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı başkanı Doçent Doktor Kerem Taken önderliğinde Üroloji servisinde, mesai arkadaşları ve hasta yakınları eşliğinde nişan törenleri gerçekleştirildi.