Asistanlar hastada 80 saat çalışır! Bir memurun haftada 40 saatten fazla çalışması angarya olarak kabul edilir!

Prof.Dr.Günbey " Asistanlar ilk bir yıl boyunca ayda 10 nöbet tutarlar, nöbet sonrası izin kullanamazlar" derken Sağlık Bakanından asistanların ailelerini sevindirmek için çalışma şartlarında iyileşme yapmasını istedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

SAYIN SAĞLIK BAKANIMIZIN DİKKATİNE!



Sayın Bakanım, öncelikle şunu belirtmeliyim ki; pandemi döneminde sağlık çalışanlarının ortaya koydukları gayret her türlü takdirin üstündedir. Sizi ve Sağlık çalışanlarını, bu fedakârlıklarınızdan dolayı tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum.



Sayın bakanım; Doktorların ve sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili özet bir bilgi sunmak istedim, dikkatinizi ve gerekenleri istirham ediyorum.



Ben Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanıyım. Pratisyenlikle başlayan çalışma hayatımı, 35 yıl bilfiil sağlık sisteminin her kademesinde çalışarak tamamladım. Sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorlukları iyi bildiğimi düşünüyorum.



Memur Kanununa ve Anayasamıza göre bir memurun haftada 40 saatten fazla çalışması angarya olarak kabul edilir.



Sağlık çalışanları hem zihinsel, hem de bedensel çok yoğun emek verirler. Bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimalleri, radyasyona maruz kalma riskleri çok yüksektir. Bunlar yetmez, çoğunluğu en az çalışma hayatları boyunca 1-2 kez hasta yakınlarından dayak yerler, yüzlerce kez haksızlığa uğrarlar.



Bir gencin doktor olabilmesi için üniversite giriş sınavından çok yüksek puan alması, ilk % 1’lik dilime girmesi gerekir. 6 yıllık uzun, yoğun, yorucu ve pahalı bir eğitimden sonra Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü bir beldeye mecburi hizmete giderler. Görevlerini yaparken, bir yandan da 6 yıllık ders kitaplarını en ücra köşelerine kadar çalışırlar. Neden? Dünyanın en zor sınavlarından biri olan TUS’a girip, çok zorlu rakiplerini geçip, uzmanlık eğitimine yani asistanlığa başlayabilmek için.



Sağlık sisteminin iki kilit gurubu vardır. Biri asistanlar, diğeri de hemşirelerdir. Asistanlar ilk bir yıl boyunca ayda 10 nöbet tutarlar, nöbet sonrası izin kullanamazlar. Üç gün ara ile nöbetçidirler. Bugün mesai’ye gelen asistan nöbetçi ise eve gidemez, o gece de çalışır, sabah olunca eve gidemez, o gün de çalışır, ikinci gün akşam yorgun bir şekilde evine gider. Bu hayat en az 4 yıl sürer. Bu süre sonunda masraflarını cebinden karşılayarak, bir araştırma yapar, tez hazırlar, tez sınavına girer, başarılı olursa, bitirme sınavına girer, başarırsa uzman olur.



Ayda 10 nöbet tutan bir asistan, haftada 80 saat çalışır ve izin kullanamaz.



Sayın bakanım sizden rica ediyoruz, sağlık çalışanlarının haklarını koruyun, onları ve ailelerini sevindirin.



Prof. Dr. Sacit GÜNBEY

Genel Başkan Yardımcısı | Sosyal İşler Başkanı

54. Hükümet Devlet Bakanı