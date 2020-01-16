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Asit yağmurundan nasıl korunulur, uzmanı açıkladı
Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, 'Yağmurun yoğunlaştığı dönemlerde tek temel korunma aslında kapalı alanlarda kalmak hem bedensel olarak hem de cilt sağlığı olarak mümkün olduğunca bu yağmurlardan uzak durmaya çalışmak' dedi
Asit yağmurundan nasıl korunulur, uzmanı açıkladı
16 Ocak 2020 - İHA
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İSTANBUL  - İstanbul’da beklenen asit yağmuru vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Uzmanlar, asit yağmurundan korunmanın yöntemlerini anlattı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, “Yağmurun yoğunlaştığı dönemlerde tek temel korunma aslında kapalı alanlarda kalmak hem bedensel olarak hem de cilt sağlığı olarak mümkün olduğunca bu yağmurlardan uzak durmaya çalışmak” dedi.

İstanbul'da hava kirliliği değerleri alarm veriyor

“Kurtarıcı ilaçlarının dozlarını artırılması gerekiyor"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, “Asit yağmurlarının ortaya çıkardığı en büyük problemler göz, cilt ve akciğer hastalıklarında karşımıza çıkıyor. Çünkü havaya karışan kükürt dioksit ve karbondioksit gazlarının kronik olarak solunmasıyla beraber hava yollarında ciddi tahriş oluyor bu tahrişe bağlı olarak, kronik akciğer hastalarının daha çok etkilendiğini görüyoruz. Özellikle alerjisi olanlar, astımı olanların hem göz hastalıkları açısından gözdeki alerjik reaksiyonlar açısından hem de üst hava yolları ağız, burun bölgesi mukoza ve hava yolları dediğimiz dokulardaki tahrişlerden dolayı insanlar oldukça etkileniyorlar. Ardından solunum sıkıntıları başlıyor, nefes darlığı olabiliyor, hırıltılı solunumlar olabiliyor, hastaların geçmeyen öksürük şikâyetleri başlayabiliyor. Bu hastalar özellikle kronik akciğer hastasıysa bu dönemlerde mutlaka kurtarıcı ilaçlarının dozlarını artırmaları ve uzman doktorları ile iletişim halinde olmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kapalı alanlarda kalmak gerekiyor"

Bu tür durumlardan korunmanın tek tekel yolunun kapalı alanlarda kalmak olduğun söyleyen Hürkal, "Hastalardan nasıl korunacağız diye çok soru geliyor özellikle bu tarz asit yağmurlarının arttığı dönemlerde yağmurun yoğunlaştığı dönemlerde tek temel korunma aslında kapalı alanlarda kalmak hem bedensel olarak hem de cilt sağlığı olarak mümkün olduğunca bu yağmurlardan uzak durmaya çalışmak gerekiyor. Ama eğer mecburi işleri varsa ve dışarıda olacaklarsa da şemsiye ve korunaklı kıyafetler tercih edebilirler. Mevcut hastalıkları ile ilgili bir kötüleşme hissettiklerinde ilgili doktorları ile görüşerek belki de kurtarıcı ilaçlarının dozlarını artırmaları gerekebilir” dedi.

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