Asiye'nin doktoru ek doku talebi gerekebileceğini söyledi:

Gaziantep Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra cumartesi sabahı erken saatlerde Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Asiye Ateş'e, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından dün yaklaşık 4 saatlik ameliyatla doku nakli yapıldı.

'Hayati önemi olduğu için doku naklini öne aldık'

Prof. Dr. Ömer Özkan, minik Asiye'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Özkan, “Asiye'nin ciddi bir doku dekefti ve ciddi bir yaralanması vardı. Hayati riski vardı. Gaziantep'te aslında gayet güzel müdahale edilmişti. Bakımı yapılmıştı. İleri tedavi için bize geldiğinde ciddi doku eksiklikleri var. Devletin üst otoritesi Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız çok yakından ilgilendi biz elimizden geldiğince onları yakın takip ettik. Bir miktar hayati önemi olduğu için de doku naklini biraz öne aldık ve dün ilk ameliyatını yaptık. Başarılı geçti. Hasta takip ediliyor" dedi.

'Dokular sırtı ve bacağından alındı'

Asiye'ye yapılan doku nakli ameliyatında, dokuların sırtından ve bacağından alındığını belirten Prof. Dr. Özkan, “Ek doku talebi gerekebilir. Bakacağız. Epeyce derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı. Bunları tamamlamaya çalışacağız. Beyinde şu anda bir hasar yok. Ama ilerde enfeksiyon olur mu takip edeceğiz. İşitme ve his kaybı olup olmadığını takip edeceğiz. Öncelikle hayati dokularını naklettik. Şu an gayet iyi, yoğun bakımda izleniyor. Ailesiyle de görüştüm. Şu an için bir sıkıntı yok" diye konuştu.

'Asiye'yi güler yüzle evine uğurlamak için tedavimiz sürecek'

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Prof. Dr. Özkan paylaşımında, “Gaziantep'te köpek saldırısında yaralanan Asiye kızımız, üniversitemiz hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyat edildi. Durumu iyi. Ancak onu sağlıkla, güler yüzle evine uğurlamak için tedavimiz sürecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da süreci yakından takip ediyor" ifadelerine yer verdi.

Hayati bulguları stabil

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, “Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi. Yoğun bakım ünitesinde uyutularak yakın takibi devam ediyor. Hayati bulguları da stabil" dedi.