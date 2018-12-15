SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Askere elverişsiz raporu alamayan şahıs kadın doktoru darp etti: Kasten yaralama suçundan tutuklandı
Şanlıurfa'da, mesai bitiminde hastaneden çıkan doktor Ebru Kılıç'a saldırdığı belirlenen A.S., yakalandı. A.S.'nin İzmir'de askerlik görevini yaptığı, memleketi Şanlıurfa'ya izinli geldiği ve çürük raporu alamadığı için doktora saldırdığı belirtildi
Askere elverişsiz raporu alamayan şahıs kadın doktoru darp etti: Kasten yaralama suçundan tutuklandı
15 Aralık 2018 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yine doktora yönelik bir saldırı meydana geldi. Mesai saatinin bitiminin ardından işyerinden çıkan Dahiliye Uzman Dr. Ebru Kılıç, eve gitmek için otomobiline binmek üzereyken saldırıya uğradı. Yüzünden yaralanan Kılıç'ın "İmdat!" çığlıklarına çevredekiler yetişti. Saldırgan kaçarken Kılıç, görev yaptığı hastaneye götürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi, saldırganın A.S. olduğunu belirledi. A.S., düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. A.S.'nin İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı, izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle 'askere elverişsiz' raporu almaya çalıştığı saptandı. A.S.'nin, girdiği sağlık kurulundan istediği raporu alamadığı, mesai çıkışında da kurulda görevli Dr. Ebru Kılıç'a saldırdığı tespit edildi. A.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Saldırıya uğrayan doktorun ise yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

"YETERİ KADAR BASKI ALTINDAYIZ"

Öte yandan Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yabir, "Meslektaşımız Dr. Ebru Kılıç Güneş'e, hasta tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınar, yeterince baskı altında çalışan sağlıkçı meslektaşlarımıza şiddetin son bulmasını dileriz. Sağlık-Sen Ailesi olarak yaşanan üzücü hadisenin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" ifadesini kullandı.

TUTUKLANDI

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dahiliye Uzmanı Ebru Kılıç Güneş'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.A. tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet dr ebru kilic gunes

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
SAĞLIKTA ŞİDDET Dr. Ebru Kılıç GüneşUyku apnesi Doç. Dr. Erdal Seren Anestezi Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Deniz Duman Güney
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.