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ASM'lere acil vakalar için 'Mini Acil'ler yapılacak!
Sağlık Bakanlığı acil servislerinde yaşanan yoğunluğun giderilmesi için yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
ASM'lere acil vakalar için 'Mini Acil'ler yapılacak!
02 Nisan 2018 - AKŞAM Doruk ÇAKAR
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Aile Sağlık Merkezleri'nde acil vakalara müdahale için mini 'Acil Üniteler' oluşturulacak. Bu kapsamda aile hekimleri çok daha aktif görev alacak.

Aile Sağlık Merkezleri, tıp teknolojisi, tıbbi cihaz ve ekipman açısından geliştirilecek.

Aile Sağlık Merkezleri'nin ilk etapta 23.00'e kadar hizmet vermesi planlanıyor.

Pilot uygulama, önümüzdeki aylarda İstanbul, Edirne ve Bartın'da başlatılacak. Yeni sistem, bir yıl içinde ülke geneline yayılarak çalışmalarını sürdürecek.

Anahtar Kelimeler:

asm acil servis mini acil

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0
1) hakan (tds)
02.04.2018 13:53:19
vatandaş için çok iyi Aile sağlığı merkezinde tıbbi sekreterler içinde düzenleme yapılması hakkıdır.
People
2
2) HEMŞİRE (HEMŞİRE)
02.04.2018 12:47:59
eskiden sağlık ocağında acillere bakardık. eskiye geri dönülüyor.
People
5
3) m. murat (dr)
02.04.2018 12:43:25
Gene bir sürü masraf çıkartacaklar aile hekimlerine, şunu alın bunu alın diye. Sonra uygulama kaldırılacak, alınan malzemeler depoya kaldırılacak. Milli servet heba edilecek.
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4
4) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
02.04.2018 12:26:56
Daha önceden ASM deki hekimleri acillere nöbete koyup insan hayatını ve doktor kariyerini riske atıyorlardı. Şimdi de ASM leri ACİLİMSİ bir hale sokup aynı riskleri yeniden yaşatma isteği var. Eskiden askerde benzer bir şey yaparlardı : Çukur kaaaz !!, Çukur dolduuur !! .
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2
5) Ufuk engin (Uzman doktor)
02.04.2018 11:46:12
Belirli mesela merkezdeki ASM.lerde mesai dışında acil tip uzmani istihdami yapilarak bu is belki işe yarayabilir.eger aile hekimlerine bu gorevi verirseniz aile hekimligi zaten anlamindan uzaklasmisken bu yapiyla iyice anlamini yitirecektir..Eskiden nobetli sağlık ocakları vardi belli bolgelerde ona benziyor gerci onlar 24 saat çalışırdı..sanirim bu is 24 saate donebilir ilerde..ama dikkat ediyor musunuz hersey sil bastan geriye donulerek yapiliyor..genel sekreterlikler kaldirilip saglik mudurlukleri etkin hale getirildi, vardia sistemi hastanelerde basladi simdi ASM lerde eskiye benzer degisiklikler yapiliyor..Peki tum saglikta reform safsatalari ve kaybedilen zamanin hesabini kimler verecek..Bu arada hekimlere yonelik artan siddet ve baskilar, itibarsizlastirma, yasal anlamda savunmasiz konuma itilmesi,özluk haklarinda doner sermaye havucuyla belirgin geriye gidisin onarilmaz yaralarini kim saracak?artik sistem çökmüştür..Belli branslarda hekimlik yapacak kisi bulmak gittikce guclesmekte, nitelik dibe dogru hizla yol almakta, teknisyeninden sekreterine hemsiresine teknikerine ve hekimine kadar saglik calisanlarinin lokmasi kesilirken saglikta niteliksiz yapilanma maliyetleri tam tersine artirmaktadir..Bi akli basinda birisi gelip saglikta buyume ve gelisme insaat sektorune benzemez; nitelikli , egitimli insan gucune baglidir .Hak ettiklerini vermek, itibar kazandirmak gerekir diyebilse keske..ama umit yok.
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1
6) Özgür (Pratisyen)
02.04.2018 11:22:26
Yahu arkadaş çözümü hala saçma şekilde arıyorlar.Röntgeniydi laboratuvarıydı nasıl olacak.Mevcut aciller zaten yetersiz buralara gelen hastalarla nasıl baş edelicek güvenlik yok bişey yok.Garibanı dövdürecekler millete mini acillerde.
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22
7) Vsahin (Uzman dr)
02.04.2018 09:51:50
Aile Hekimliğinin görev tanimini bilmiyorlar. Bu şekilde olursa asm de güvenliğimizi kim sağlayacak?? Gelişmiş ekipmanlari kim kullanacak?? Saçmalık diz boyu....
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3
8) Wladislav Kozakiewicz (Sırık verirseniz Yüksek atlar)
02.04.2018 09:48:18
Malatya Kara listeden ne Tez çıktı....!

Helal olsun...!!!
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