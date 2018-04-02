ASM'lere acil vakalar için 'Mini Acil'ler yapılacak!

Aile Sağlık Merkezleri'nde acil vakalara müdahale için mini 'Acil Üniteler' oluşturulacak. Bu kapsamda aile hekimleri çok daha aktif görev alacak.

Aile Sağlık Merkezleri, tıp teknolojisi, tıbbi cihaz ve ekipman açısından geliştirilecek.

Aile Sağlık Merkezleri'nin ilk etapta 23.00'e kadar hizmet vermesi planlanıyor.

Pilot uygulama, önümüzdeki aylarda İstanbul, Edirne ve Bartın'da başlatılacak. Yeni sistem, bir yıl içinde ülke geneline yayılarak çalışmalarını sürdürecek.