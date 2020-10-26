Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Aspirin kullanımı, hastanede tedavi gören Covid-19 hastalarında ölüm riskini azaltıyor
Yakın zamanda yapılan yeni bir çalışmaya göre, günlük aspirin alan hastanede tedavi gören hastaların yoğun bakım ünitesine kabul oranı ve Covid-19 nedeniyle ölüm oranı daha düşük
Aspirin kullanımı, hastanede tedavi gören Covid-19 hastalarında ölüm riskini azaltıyor
26 Ekim 2020 15:34 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Maryland Üniversitesindeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, kardiyovasküler hastalıklara karşı korunmak için günlük düşük doz aspirin alan ve hastanede tedavi altında olan Covid-19 hastaları, aspirin almayanlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük komplikasyon ve ölüm riskine sahip.

Dr. Chow ve meslektaşları, enfeksiyon komplikasyonları nedeniyle son birkaç ayda hastaneye kaldırılan ortalama 55 yaşlarındaki 412 Covid-19 hastasını inceledi. Hastaların yaklaşık dörtte biri, kardiyovasküler hastalıklar sebebiyle hastaneye kabul edilmeden önce veya hastaneye yatırıldıktan hemen sonra günlük düşük doz aspirin (genellikle 81 miligram) alıyordu.

Bulgular ışığında araştırmacılar, aspirin kullanımının mekanik ventilatöre takılma riskinde yüzde 44 azalma, YBÜ’ye yatma riskinde yüzde 43 azalma ve ölüm riskinde yüzde 47 azalmaya neden olduğunu gözlemledi.

Maryland Üniversitesinde anesteziyoloji doçenti olan Dr. Michael A. Mazzeffi, aspirinin kan inceltici etkilerinin mikroklot oluşumunu önleyerek Covid-19 hastalarına fayda sağladığını tahmin ettiklerini söyledi. “Covid-19 teşhisi konan hastalar, önce doktorlarına danıştıkları sürece günlük aspirin alabilirler.”

 

Anahtar Kelimeler:

aspirin komplikasyon covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.