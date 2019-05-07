‘Astım tedavisinde hekim hasta işbirliği çok önemli’

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği yazılı açıklamasında dünyada yakla­şık 300 milyon kadar astımlı hasta olduğunun tahmin edildiğini ve tüm ya­ş gruplarını etkileyebildiğini ayrıca gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığının arttığını belirtti. Türkiye’de yaklaşık her 12-13 erişkinden birinin ve 7-8 çocuktan birinin astım hastası olduğu kaydedildi.

“Astımda şiddet ve yoğunluk zaman içinde değişkenlik gösterebilir”

Astımın; göğüste sıkı­şma hissi, hırıltı, nefes darlığı ve öksürük gibi çe­şitli yakınmalarla seyreden değiş­ken hava yolu kısıtlanması ile karakterize kronik bir hava yolu hastalığı belirtilerek yakınmaların ­şiddet ve yoğunluğunun zaman içinde değiş­kenlik gösterebileceği kaydedildi.

Viral solunum yolu enfeksiyonları, egzersiz, allerjenler, irritanlar, hava değişimi gibi faktörlerin tetikleyici rol oynadığı belirtilen açıklamada yakınmalar ve hava yolu kısıtlanması kendiliğinden ya da medikal tedavi ile iyileşeceği bazen haftalar, aylar boyunca hiç ­şikayet olmayabileceği bazen de ciddi astım atağı ortaya çıkabildiği kaydedildi.

Astım kontrolünün, astım bulgularının tedavi ile azaltılması veya ortadan kaldırılması olarak ifade edilen bilgilendirmede hastalığın kontrol altında tutulmasında hekim hasta işbirliği ve hasta eğitiminin çok önemli olduğu belirtildi.

Astım hastalarının kesinlikle sigara içmemesi gerektiğini belirten Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, tetikleyiciler olarak bilinen kimyasallar, toksik gazlar ve alerjenlerden uzak durulması gerektiğini ekledi.

Bahar mevsiminde, duyarlı bireylerde alerjik rinit ve astım yakınmaları olabileceği kaydedilen açıklamada açık alanlarda uzun süre vakit geçirilmemesi, gerekiyorsa allerji ilaçları kullanılmasının astım kontrolünde önemli olduğu belirtildi.