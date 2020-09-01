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AstraZeneca ABD'de 3. faz aşı denemelerine başlıyor
Oxford Üniversitesi'yle birlikte corona virüs geliştiren AstraZeneca ABD'de 3. faz testlerine başlanacağını duyurdu. Aşı çalışmalarında son faz olarak bilinen testlere 30 bin kişinin katılacağı açıklandı.
AstraZeneca ABD'de 3. faz aşı denemelerine başlıyor
01 Eylül 2020 12:31 - NTV
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Corona virüs aşısında önemli bir adım daha atılıyor.

İngiltere'de üçüncü faz denemelerine başlayan AstraZeneca, Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni bir üçüncü faz testi başlatıyor.

Oxford Üniversitesi'yle ortak geliştirilen aşının ABD'deki testlerine 30 bin kişi katılacak. ABD'deki aşı testleri planlanan tarihi aşmıştı. Basında çıkan iddialara göre ABD yönetimi Avrupa'da acil kullanım izni alabilmek için izni erteledi.

2 MİLYAR DOZ HEDEFİ

İngiltere'deki üçüncü faz denemelerine ilişkin sonuçların ekim ayında açıklanması planlanıyor. Corona virüs aşısındaki potansiyel adaylar arasındaki AstraZeneca aşısının 2021 yazına kadar 2 milyar doz üretilebileceği belirtiliyor.

Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği corona virüs aşısı çalışmalarının başındaki isimlerden Prof. Sarah Gilbert, aşıyla ortaya çıkacak bağışıklığın ne kadar süreceğinin bilinmediğini aktardı.

SALGINLAR DEVAM EDECEK

Sarah Gilbert AYRICA geleceğe ilişkin uyarılarda bulundu. İnsanlığın gelecekte de salgın tehlikesi altında olacağını ifade eden Prof. Gilbert, "Nüfus yoğunluğu, seyahat sıklığı ve ormansızlaştırma gibi sebepler bu salgınlara yeniden yol açacak" dedi.

Gilbert, "Gelecekte yeni bir grip salgını yaşanacak. Bununla tekrar karşılaşacağız sadece hangi alt tür olacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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