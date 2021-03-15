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AstraZeneca aşısı olan Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı Lyaşko Covid-19'a yakalandı
AstraZeneca aşısı olan Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AstraZeneca aşısı olan Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı Lyaşko Covid-19'a yakalandı
15 Mart 2021 19:10 -
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Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısı olalı 13 gün geçtiğini ve bu nedenle henüz tam bağışıklık gelişmediğini belirtti.

Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Lyaşko, yapılan çalışmalara göre aşının etkinliğinin 22. günden sonra başladığını hatırlattı.

Lyaşko, aşı sayesinde hastalığı zorlanmadan atlatacağına inandığını ve kısa sürede çalışmaya döneceğini bildirdi.

AstraZeneca aşısı kullanılarak 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanan Ukrayna'da 53 bin 155 kişi aşılandı.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 792 kişide Covid-19 tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:

astrazeneca viktorlyasko ukrayna

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