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ASYOD: Bir nefes sağlık herkes için gereklidir
Dünya Akciğer Günü için açıklamalarda bulunan Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD); “Herkesin temiz bir havayı solumaya hakkı vardır. Bir nefes sağlık herkes için gereklidir.” ifadelerini kullandı
ASYOD: Bir nefes sağlık herkes için gereklidir
24 Eylül 2019 - MEDİMAGAZİN
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25 Eylül Dünya Akciğer Günü’ne yönelik açıklamalarda bulunan ASYOD Yönetim Kurulu akciğer sağlığına yönelik bilgiler paylaştı.
Yapılan yazılı açıklamada akciğerlerin, organizmanın en yaşamsal işlevi olan solunum organı olduğunu belirtildi.  “Hayat nefes almakla başlar ve nefes alabildiğimiz sürece devam eder.” İfadeleri kullanılan açıklamada; öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi solunumsal yakınmaların en sık hekim başvuru nedenleri olduğu kaydedildi. 
Akciğer hastalıklarının, tüm dünyada en sık görülen, en fazla öldüren, en çok sakat bırakan ve maliyeti en yüksek halk sağlığı sorunları olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“ Dünyada 384 milyon insan kronik obstrüktif akciğer hastası (KOAH) olup; her yıl 3 milyon insan KOAH’tan ölmektedir ve bu da dünya çapında üçüncü ölüm nedenidir.
Her yıl 10 milyon kişi tüberküloz geliştirir ve 1.6 milyon kişi ölür ve bu da en ölümcül bulaşıcı nhastalıktır.
Her yıl 1.76 milyon insan akciğer kanserinden ölmekte olup; bu en ölümcül kanserdir.
334 milyon insan astımlıdır. Astım, çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığıdır. Küresel olarak çocukların yüzde 14’ünü etkiler.
Zatürree, her yıl 4 milyon insanı öldürür ve bu da çocuklarda ve ileri yaşlarda önde gelen ölüm nedenidir.” 
Dünya nüfusunun yüzde 91’inin, hava kirleticilerinin DSÖ’nün kabul edilebilir limitlerini aştığı yerlerde yaşadığı belirtilen açıklamada; astım krizi, KOAH atağı, pulmoner emboli, hemoptizi, pnömotoraks, soba ve şofben zehirlenmeleri (CO intoksikasyonu), boğulmalar, vurgun, irritan gaz inhalasyonu, ARDS gibi akciğer sorunları, acil başvurularının sık görülen nedenleri arasında gösterildi.
ASYOD Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada “Herkesin temiz bir havayı solumaya hakkı vardır. Bir nefes sağlık herkes için gereklidir. Herkese Sağlıklı Akciğerler Kimseyi geride bırakmayın!”ifadelerine yer verildi. 

Anahtar Kelimeler:

asyod akciger kanseri

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