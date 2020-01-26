ASYOD, coronovirüs belirtileri ve korunma yollarını anlattı

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

Yeni bir Coronavirüs olan 2019-nCoV, SARS (2002) ve MERS (2012) gibi Coronavirus ailesindendir. İlk olarak 31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen akciğer enfeksiyonu (pnömoni) vakalarını bildirmiştir. Wuhan şehrinde canlı hayvan marketini ziyaret edenlerde ortaya çıkmış, insandan insana bulaşma yeteneği de kazanmış olan bir virüstür. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. 24 Ocak itibariyle kanıtlanmış hasta sayısı 830 kişidir. 26 kişi hayatını kaybetmiştir. Henüz kesin olarak kanıtlanmamış 1072 hastanın daha olduğu belirtilmektedir.

Virüsün hasta kişinin solunum yolları salgısından damlacık yoluyla sağlam kişiye bulaştığı düşünülmektedir. 2019-nCoV’nin gıdalarla (et, süt, yumurta vb) bulaşmadığı söylenebilir. Ülkemizde hastalığın geniş kitlelere yayılması bugün için söz konusu olmadığından bu virüs için toplumda özel bir önlem alınmasına gerek yoktur. Ancak, tüm solunumsal virüslerin bulaşının sık olduğu kış mevsiminde tüm solunum yolu virüslerinden korunmak için solunum hijyenine dikkat etmek önerilir.

Enfeksiyonun yaygın belirtileri yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Boğaz ağrısı ve burun akıntısı da görülebilmektedir. Daha ciddi vakalarda, akciğer enfeksiyonu, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. 65 yaş üstü kişiler ve yandaş hastalığı olanlarda hastalık daha ağır seyretmektedir.

2019-nCoV için spesifik bir antiviral tedavi yoktur. Destekleyici, ikincil enfeksiyonları ve komplikasyonları önlemeye yönelik tedavi önerilmektedir. Bugün için Coronavirüslere yönelik geliştirilmiş bir aşı bulunmamaktadır.

Yakın temasta bulunan kişiler korunmasız temaslarından sonraki 2 hafta boyunca izlenmelidir. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, titreme, vücut ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, mide bulantısı / kusma ve burun akıntısı gibi semptomlarının olup olmadığı takip edilmelidir. Temaslı kişilerin başka bir nedenle hastaneye yatışı gerekmiyorsa 2 hafta boyunca mümkün olduğu kadar evde kalması ve toplu alanlardan uzak durması istenmektedir, evden dışarı çıkması gerektiğinde ise tıbbi maske takılmalıdır.

Sporadik ve kümesel 2019-nCoV vakalarının görüldüğü ülkelere seyahat edenler için ise; bu ülkelerde bulunduğu sürede eğer hastalığın belirtileri varsa hemen ilgili yerlere haber vermesi, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunamıyorsa dirsek içinin kullanılması, solunum hijyen önerilerine mümkün olduğunca dikkat etmesi, kalabalık yerlerden kaçınılması, eğer girmek zorunda kalıyorsa ağzını ve yüzünü kapatması, mümkünse maske kullanması önerilmektedir. Seyahatten dönüşte kişide eğer ilk 2 hafta öksürük, ateş, solunum sıkıntısı gelişirse sağlık kuruluşuna başvurmalıdırlar. Kişiler sağlık kuruluşuna bu şikayetler ile başvurduğunda eğer seyahat öyküleri varsa bildirmeleri gerekmektedir.