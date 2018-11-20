ASYOD: 'KOAH önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalıktır'



21 Kasım Dünya KOAH Günü sebebiyle açıklama yapan dernek yönetim kurulu dünyada 384 milyon KOAH hastası olduğunu ve her yıl 3 milyon kişinin KOAH nedeniyle öldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Sigara içenlerin yarısında zamanla KOAH hastalığı gelişmektedir. Aslında KOAH’a neden olan değişimler sigara kullanımıyla başlamaktadır. Ancak hastalığın teşhisindeki gecikme nedeniyle akciğerlerdeki yıkım maalesef yıllarca “saman altından su yürümesi” gibi sinsi bir şekilde devam etmektedir. 40-50 yaşlardan sonra ise hastalığa bağlı şikayetler aşikar hale gelmekte ve kısa sürede kişiyi sınırlamakta ve yaşam kalitesini çok düşürmektedir. KOAH nefes darlığı, özellikle nefes verme sırasında güçlük, göğüste sıkışma, yürürken, merdiven veya yokuş çıkarken tıkanma, nefes alıp verme sırasında hırıltı, hışıltı; öksürük ve balgam çıkarma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Sizde KOAH var mı? Bu sorunun cevabını almak için bir kaç dakika zaman ayırmanız ve bir Göğüs Hastalıkları uzmanına gidip solunum testi yaptırmanız yeterli olacaktır.

Eğer halen sigara kullanıyor veya geçmişte kullanmış iseniz; mesleki veya çevresel zararlı toz, duman ve gazlara maruziyetiniz varsa solunum testi yaptırmak için şimdi tam doğru zamandasınız; ne geç kalmış sayılırsınız ne de bunun için henüz erken değil.

Unutmayalım ki, KOAH önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalıktır."