SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ASYOD: 'KOAH önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalıktır'
Akciğer Sağılığı ve Yoğun Bakım Derneği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile ilgili açıklama yaptı. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Akın Kaya ve KOAH Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü “Eğer sigara kullanıyorsanız ya da sürekli öksürük, balgam veya nefes darlığı gibi sorunlar yaşıyorsanız KOAH üzerinde düşünme zamanınız gelmiş demektir. Bunun için ne geç ne de erken, tam doğru zamandasınız.” dedi
ASYOD: 'KOAH önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalıktır'
20 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


21 Kasım Dünya KOAH Günü  sebebiyle açıklama yapan dernek yönetim kurulu dünyada 384 milyon KOAH hastası olduğunu ve her yıl 3 milyon kişinin KOAH nedeniyle öldüğünü belirterek şunları kaydetti: 
"Sigara içenlerin yarısında zamanla KOAH hastalığı gelişmektedir. Aslında KOAH’a neden olan değişimler sigara kullanımıyla başlamaktadır. Ancak hastalığın teşhisindeki gecikme nedeniyle akciğerlerdeki yıkım maalesef yıllarca “saman altından su yürümesi” gibi sinsi bir şekilde devam etmektedir. 40-50 yaşlardan sonra ise hastalığa bağlı şikayetler aşikar hale gelmekte ve kısa sürede kişiyi sınırlamakta ve yaşam kalitesini çok düşürmektedir. KOAH nefes darlığı, özellikle nefes verme sırasında güçlük, göğüste sıkışma, yürürken, merdiven veya yokuş çıkarken tıkanma, nefes alıp verme sırasında hırıltı, hışıltı; öksürük ve balgam çıkarma gibi belirtilerle kendini gösterir.
Sizde KOAH var mı? Bu sorunun cevabını almak için bir kaç dakika zaman ayırmanız ve bir Göğüs Hastalıkları uzmanına gidip solunum testi yaptırmanız yeterli olacaktır.
Eğer halen sigara kullanıyor veya geçmişte kullanmış iseniz; mesleki veya çevresel zararlı toz, duman ve gazlara maruziyetiniz varsa solunum testi yaptırmak için şimdi tam doğru zamandasınız; ne geç kalmış sayılırsınız ne de bunun için henüz erken değil.
Unutmayalım ki, KOAH önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Anahtar Kelimeler:

koah asyod prof dr tevfik ozlu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
türk dişhekimleri birliği TDB diş hekimi YDUS yandal sınavıBursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Levent Özdemir Prof. Dr. Ekrem Kayaalkol bağımlılığı soğuk iklim Dünya Sağlık Örgütükronik hastalık IPSOS ilaç sanayiEnfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Mehmet CeyhanFETÖ UZMAN HEKİM 112 Acil Servis Kelkit Devlet HastanesiProf. Dr. Kemal Turhan mamografi Karadeniz Teknik ÜniversitesiUludağ Üniversitesi Tıp FakültesiÇanakkale Devlet HastanesiKOAH ASYOD Prof. Dr. Tevfik Özlü KOAH Günü Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Prof. Dr. Can ÖztürkMiyopi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Sait Eğrilmezİstanbul Gelişim Üniversitesi aydin universitesi Ozan TiryakioğluMercy Hospital Chicago
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.