ASYOD: Pandemi döneminde sigaranın zararlarına bir yenisi daha eklendi

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 31 Mayısın Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edildiği hatırlatılan mesajda şunlar kaydedildi:

"Bu küresel kampanya ile her yıl bir tema belirlenerek, tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekilmektedir. DSÖ tarafından bu yılki tema “Gençliği Korumak” olarak belirlenmiş olup gençleri tütün ve nikotin kullanımından ve tütün endüstrisinin manüplasyonlarından korumak hedeflenmiştir.

Tütün kullanımı önemli ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Tütün ürünleri her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmaktadır. Ayrıca tüm dünyada 1 milyondan fazla kişi ikinci el tütün dumanına maruziyetten hayatını kaybetmektedir. Tütün endüstirisi gelirini korumak ve pazarını genişletmek için sürekli olarak yeni tütektici bulma arayışındadır. Bu nedenle bağımlılık potansiyeli olan ve hassas bir populasyon olan genç nesil tütün endüstrisi için giderek artan bir hedef oluşturmaktadır. 2015 verilerine göre tüm dünyada, 15-24 yaş arası gençlerin % 17'si sigara içmektedir. Ülkemizde de 15 yaş altı çocuklarda sigara kullanma oranı % 17 gibi yüksek bir rakama çıkmıştır. Bu da çok düşündürücü ve korkutucudur. Avrupa’da ise 13-15 yaş arasındaki kızların % 11,5'i, erkeklerin % 13,8'i tütün kullanmaktadır. Sigaraya başlayan bir genç uzun yıllar bu bağımlılığını sürdürecektir. Tütün endüstrisi birbirinden farklı pazarlama stratejisi ile genç ve ergenlere ulaşma çabası içerisindedir. Gençler arasında elektronik sigara, IQOS ve nargile gibi tütün ürünlerinin kullanımı da geniş yer bulmaktadır. Bu ürünlerde; duman özelliği ve tatlandırıcı katkı maddeleri öne çıkarılarak, zararlı olmadığı gibi yanlış bir bilgi verilmekte ve gençler bağımlı hale getirilmektedir. Amaç aslında sigara pazarının azalacağı korkusuyla gençleri önce bu gibi ürünlere alıştırmak ve bağımlı yaptıktan sonra da sigara içmeye yönlendirmektir. E-sigara kullanan çocuk ve ergenlerin, daha sonraki yaşamlarında sigara içme ihtimali 2 kat artmaktadır. Özellikle şık tasarımlar, birbirinden farklı tatlarla tütün ürünleri gençler için daha çekici hale getirilmiştir. Tütün endüstrisi gençlerin ilgisini çekmek için kültürel etkinliklere, üniversite bahar şenliklerine ve otomobil yarışları gibi faaliyetlere sponsorluk yapmaktadır. Ülkemizde bunlar yasak olmasına rağmen özellikle yabancı kaynaklı TV ve sinema filmlerinde tütün görselleri yerini korumaktadır. Sosyal medya üzerinden indirekt mesajlar ile de gençlere ulaşılmaktadır. 18 yaş altına tütün satışı yasak olmakla birlikte okulların önünde tane şeklinde sigara satışları ile gençler tütüne erişebilmektedir.

İnsan vücudunda beyin gelişimi 26 yaşına kadar devam etmektedir. Sigara içilmesiyle beyinde nikotinin bağlandığı reseptörlerin sayısı da artmaktadır. Bu da bağımlılığın gelişimine katkı sağlar. Gençlerde nikotin bağımlılığı hızlı gelişir. Bu nedenle sigaraya başlamanın önlenmesi önemlidir. Sigara içmek pahalı bir alışkanlıktır. Yüksek maliyeti yanında, fiziksel olarak da bireylere ciddi zarar vermektedir. Ağız kokusu, sarı dişler, sağlıksız akciğerler ve zayıf bir bağışıklık sistemine neden olur. Tütün dumanı kanserojendir. Nargile dumanı ve elektronik tütün ürünleri de bireyler üzerinde benzer zararlara neden olur. Tütün çiğnemek dil ve dudak kanseri, diş kaybı, dişlerde lekelenme ve diş eti hastalıklarına neden olmaktadır. Gençleri tütün ürünlerinden korumamız önemlidir. Bunun için ülkemizde tütün mücadelesiyle ilgili kanunlara tam uyum sağlanmalıdır. Özellikle kafe ve restoranlarda tütün kullanımının önlenmesi davranış biçimini değiştirecek önemli bir unsurdur. Hem sağlık çalışanları, hem aileler, hem de eğitimciler olarak bu konuda farkındalığı artırmalı, tütünden uzak bir nesil yetıştirmek için tüm gücümüzle mücadele etmeliyiz. Gençler sağlıklarını korumalı ve tütün ürünü kullanımını reddetmelidir. Tütünsüz ve sağlıklı bir gelecek genç nesili beklemektedir.

Tüm dünyayı etkileyen COVİD 19 pandemi döneminde sigaranın zararlarına bir yenisi daha eklendi. DSÖ sigara içmenin ölüme neden olma yolları arasında; parmakların ve muhtemelen virüs bulaşmış sigaraların dudaklarla temas etmesi, virüsün elden ağza geçme ihtimalini artırarak sigara içenleri COVID-19'a karşı daha savunmasız hale getirmesi olarak değerlendirmiştir. Sigara içenlerin zaten ciddi hastalık riskini büyük ölçüde artıracak akciğer hastalığı veya azalmış akciğer kapasitesine sahip olması da ölümlerin artmasında etkili olmaktadır.