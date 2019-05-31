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ASYOD: Tütün kullanımı önemli bir halk sağlığı sorunu
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneğinden (ASYOD) yapılan yazılı açıklamada tütün ürünleri ve hastalıkların ilişkisine dikkat çekilerek tütünün önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu vurgulandı
ASYOD: Tütün kullanımı önemli bir halk sağlığı sorunu
31 Mayıs 2019 -
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31 Mayıs Dünya Tütünsüz Bir Dünya Günü nedeniyle ASYOD’dan yapılan yazılı açıklamada tütün ürünlerinin KOAH, akciğer kanseri, tüberküloz, astım, zatürre, uyku apnesi hastalıklarına olan etkilerine dikkat çekilerek tütün kullanımının hem kişinin kendi sağlığını hem de çevresini etkileyen bir sorun olduğu kaydedildi.

Tütün endüstrisinin düşük katranlı, zararı azaltılmış sigara diye çıkardıkları sigara türlerinin daha derin solunma ile akciğerin uç bölgelerine doğru giderek bu bölgelerde akciğer kanserlerine neden olduğu belirtilen açıklamada elektronik sigaranın da zararlarına değinildi. Elektronik sigaranın zararsız gibi gösterildiği ancak, hem tütüne özgü kanser yapıcı nitrozaminler hem de birçok başka kimyasal ve bağımlılık yapıcı nikotin maddesini içerdiği kaydedildi.

Tütün kullanımı ile tüberküloz arasındaki ilişkinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından son yıllarda üzerinde durduğu bir konu olduğu belirtilen açıklamada tütün kullanımının tüberküloz riskini 1,5-2 kat artırdığı ve nüks oranını arttırdığı belirtildi.

ASYOD Başkanı Prof. Dr. Akın Kaya ve ASYOD Tütün Bilim Kurulu BaşkanıProf. Dr. Ayşegül Karalezli tarafından yapılan açıklamada tütün kullanımının diğer hastalıklarla ilişkisi şu şekilde sıralandı:

•Tütün ve Zatürre: Tütün akciğerin savunma mekanizmalarını bozduğu için enfeksiyonlara yatkınlık artar. Toplumdan kaynaklı zatürrelerin artmasında rolü olduğuna dair birçok çalışma vardır.

• Tütün ve Uyku apnesi (Uykuda Nefesin Durması): Sigara üst hava yollarında ödem ve enflamasyona neden olduğu için uykuda havayolları daralır. Ödem ve darlık hem horlamanın artmasına hem de uykuda solunum bozukluklarına neden olmaktadır. Ağır sigara içicilerde uyku apnesi daha sık görülür.

• Tütün ve Operasyon Sonrası Dönem: Cerrahi sonrası dönemde sigara içimi önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir.

Sadece akciğer ameliyatlarında değil tüm ameliyatlarda, hastanede yatış süresinde uzama, solunum cihazında daha uzun süre bağlı kalma, zatürre, akciğerde sönme ve akciğer zarında hava kaçağı olma riski artmaktadır.

Tütün akciğerlerde olduğu gibi tüm organlarda da hastalıklara neden olabilmektedir. Önlenebilir ölümlerin baslıca kaynağı tütündür. Ne yazık ki ülkemizde sigara içme oranı yüzde 27’lerden yüzde 32’lere çıkmıştır. Kadınlarda ise yüzde 15’den yüzde 19’a çıkmıştır. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin hem sağlık üzerine hem de sosyal hayat üzerine olan olumsuz etkilerin ortadan kaldırmak çok zor olmakla beraber, çıkarılan kanunlara uymak bunun ilk adımı olabilir. Çok önemlisağlık sorunlarına yol açan tütün bağımlılığıyla mücadeleye toplumun bütün kesimler katılmalıdır.”

Anahtar Kelimeler:

akciger sagligi asyod akin kaya aysegul karalezli

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