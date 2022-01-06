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Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan genç hemşire derede ölü bulundu
Denizli’de kısa bir süre önce ataması yapılan ve 6 gün önce ailesine ‘Arkadaşlarımın yanına gidiyorum’ dedikten sonra ortadan kaybolan 23 yaşındaki hemşire, dere yatağında ölü olarak bulundu.
Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan genç hemşire derede ölü bulundu
06 Ocak 2022 08:48 - İHA Eren Elyesa Polat – Semih Can Yılmaz
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Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 6 gün önce ailesine “Arkadaşlarımın gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa bir süre önce İstanbul’a ataması yapılan Batuhan Yiğit’e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurunda bulundu.

 

 

Güvenlik güçleri tarafından geniş bir çalışma ile aranan Batuhan Yiğit, kaybolmasının üzerinden 6 gün geçtikten sonra Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında ölü olarak bulundu. Acı haber üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Geriye çantasında bıraktığı not kaldı

Genç hemşire B.Y'nin şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayete mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada B.Y’nin çantasından "Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yapılan otopsi de, B.Y'nin ölümünce şüpheli bir duruma rastlanılamadığı ve genç sağlıkçının intihar ettiğinin kesinleştiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

denizli hemsire batuhan yigit atama pamukkale universitesi

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1) dilbeste (sağlıkçı)
06.01.2022 13:07:57
Mutluluk ,insanın sahip olduklarıyla değil,farkında olduklarıyla mümkündür.Çok üzücü.Allah rahmet eylesin
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