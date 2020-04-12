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Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaat çalışmalarındaki son durum havadan fotoğraflandı
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı.
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaat çalışmalarındaki son durum havadan fotoğraflandı
12 Nisan 2020 15:58 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.  Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçinin alanda çalışma yaptığı görüldü.

Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

ataturk havalimani hastane

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