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Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor
Atatürk Havalimanı yerleşkesinde yapımı devam eden hastanenin inşaat alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor
13 Nisan 2020 13:23 - AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da yapılacağını duyurduğu Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki 1000 yataklı hastanenin inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Atatürk Havalimanı yerleşkesinde geniş bir alanda oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Hafriyat kamyonlarının giriş çıkış hareketliliğinin arttığı inşaat alanında çok sayıda işçi de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İnşaatın 45 günde tamamlanması hedefleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

ataturk havalimani koronavirus

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