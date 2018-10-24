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'Atatürk'ün eczanesi'nin malzemeleri Ankara'da sergileniyor
Ankara'da 1919'da Hüseyin Hüsnü Sarı tarafından kurulan, "Atatürk'ün eczanesi" olarak da bilinen "İstanbul Eczanesi"ne ait malzemeler, Ankara Eczacı Odasında sergilenmeye başlandı
'Atatürk'ün eczanesi'nin malzemeleri Ankara'da sergileniyor
24 Ekim 2018 - AA
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilaçlarını aldığı tarihi eczanede bir asır boyunca ilaç üretiminde kullanılan teçhizat ve ecza dolapları, odanın Çankaya'daki binasında ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Süleyman Güneş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve o dönemin birçok siyasetçisinin de ilaçlarını temin ettiği İstanbul Eczanesi'nin geçen yıl çeşitli sebeplerden ötürü kapandığını söyledi.

Bir asırlık ömrü bulunan eczaneyi müzeye dönüştürdüklerini dile getiren Güneş, "Atatürk'ün de hatırası bulunan bu eczanenin, eşya ve malzemeleriyle gelecek kuşaklara tarihi bilgi ve belge olarak aktarılmasını sağlayacağız." dedi.

"2017 yılının son gününde eczanemi kapattım"

İstanbul Eczanesi'nin son sahibi eczacı Ömer Faruk Erdem, kurucu Hüseyin Hüsnü Sarı ile 1948'de tanıştığını belirterek, 1979'da tıp fakültesindeki baş eczacılık görevini bırakarak teklif üzerine eczanenin işletmeciliğini üstlendiğini söyledi.

Eczanenin devamı için gayretle çalıştığını ifade eden Erdem, "Bazı mesleki sıkıntılardan dolayı 2017'nin son gününde eczanemi kapattım. Bazı antika eşyaları müzayede de değerlendirdim. Geri kalan değerli eşyaları Ankara Eczacı Odasına bağışladım. Eczanemin 100'üncü yılını burada kutlamak istiyorum." diye konuştu.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Gazi Mustafa Kemal'in ilaçlarını aldığı eczaneyi yaşatan Ankara Eczacı Odasına teşekkür etti. 

Programa, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın katıldı.

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istanbul eczanesi mustafa kemal ataturk ankara eczaci odasi

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