Atlattığı Kovid-19'un ardından 'MIS-C' teşhisi konulan 14 yaşındaki Eylül, iyileşeceği günü bekliyor

HATAY-Yaklaşık 4 ay önce dedesini kaybettiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) anne ve babası da yakalanan Boyar, bu süreçte 2 kardeşiyle birlikte karantinada kaldı.

Aradan geçen 3 ayda yüksek ateş, boğaz ve eklem ağrıları gibi şikayetler başlayan Eylül Boyar'a PCR testi yapıldı. Boyar'ın negatif çıkan test sonucu, antikor testinde pozitif görüldü. Doktorlar küçük kıza, Kovid-19'a bağlı olarak ortaya çıkan MIS-C teşhisi koydu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 16 gündür tedavi gören Boyar, iyileşmek için gün sayıyor.

Boyar, AA muhabirine, geçirdiğini sonradan öğrendiği Kovid-19'un hiçbir belirtisini yaşamadığını anlattı.

Daha sonradan boğazında şişlik şikayetinin başladığını aktaran Boyar, "Sonra ürtiker olmaya başladı, her tarafım kaşınıyordu. Ardından da eklem ağrıları ve halsizlikle bu şikayetlerim devam etti. Meğer bunlar MIS-C belirtileriymiş, şu an hastanede tedavi görüyorum ve şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." dedi.

Anne-babalara uyarı

Üç çocuk annesi Ebru Boyar da yaklaşık 4 ay önce eşiyle Kovid-19'a yakalandığını ve bu süreçte aynı hastalıktan babasını ve amcasını kaybettiğini söyledi.

Boyar, o süreçte çocuklarında hiçbir bulguya rastlanılmaması sebebiyle Kovid-19 testi yapılmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Aradan birkaç ay geçtikten sonra Eylül'de ilk olarak lenf iltihabı oluştu. Önce ateşsiz bir şekilde sadece lenfleri şişti, daha sonra döküntüler başladı, halsizliği, eklem ağrıları görüldü. Kovid-19'dan şüphelenerek Eylül'e test yaptırdık ama negatif çıktı ancak antikor testi pozitif çıktı. Yapılan araştırmalarda Eylül'e MIS-C teşhisi kondu. Biz daha MIS-C'nin ne olduğunu bilmiyoruz, böyle bir hastalıktan haberimiz yok. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçti, artık tükendiğimi hissettim. Sürekli 'çocuğumda ne var?' diye düşünüyordum, kanser olması ihtimalini dahi düşündüm çünkü bu hastalıktan haberdar değiliz, ne olduğunu bilmiyoruz, ta ki çocuğumda olana kadar. Hiçbir anne baba demesin ki 'çocuktur atlatır, çocuklar daha kolay atlatıyor', gerçekten öyle bir şey değil, kimsenin yaşamasını istemem, gerçekten insanın başına geldiğinde çok korkuyor."

"Çocuklar Kovid-19 geçirildikten 4-6 hafta sonra MIS-C tablosuyla karşılaşabilir"

Hatay MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem El ise MIS-C'nin çoklu organları etkileyen bir tablo olduğunu ve çocuklarda Kovid-19 sonrası ortaya çıktığını söyledi.

MIS-C'de erken tanının ve hızlı müdahalenin önemli olduğunu vurgulayan El, şöyle devam etti:

"Çocuklar, Kovid-19'u şiddetli veya tüm bulguların olduğu şekilde geçirmeyebilir ancak bu Kovid-19 enfeksiyonu geçirildikten 4-6 hafta sonra MIS-C tablosuyla karşılaşabilir. Bu hastalık kalbi besleyen koroner arterlerin damar iltihabı şeklinde gelişebilir, bu durumda vakit kaybetmeden hastaya tedaviye başlamamız gerekiyor. Anne babaları uyarmamız lazım; çocuğunuzda dirençli ateş ve beklenmedik karın ağrısı gibi yakınmalar olduğunda ve özellikle yakınında Kovid-19 geçirmiş yetişkin bireylerle temas söz konusuysa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir. Çünkü bu durum birçok organı ve dokuları etkileyebilir hatta can kaybına dahi neden olabilir."

El, hastası Boyar'ın erken tanı ve hızlı müdahaleyle iyileşmeye başladığını belirterek kısa zamanda taburcu etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.