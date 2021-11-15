Atriyal fibrilasyon ve ölüm, meme kanseri teşhisinden sonraki ilk yılda daha sık görülür

MEDİMAGAZİN- European Heart Journal'da yayınlanan araştırmaya göre, kadınların meme kanseri teşhisi konduktan sonraki ilk yıl içinde kanser olmayan kadınlara göre atrial fibrilasyon geliştirme ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu

Çalışma ayrıca, meme kanseri teşhisi konduktan sonra atriyal fibrilasyon olarak bilinen durumu geliştiren hastaların, bir yıl içinde kalp veya kan damarı problemlerinden ölme riskinin üç kat arttığını buldu.

Çalışma, meme kanseri teşhisi sonrasında atriyal fibrilasyona bağlı sağlık sorunları ve ölümleri değerlendiren ilk çalışma. 2007 ve 2014 yılları arasında meme kanseri teşhisi konan 66 yaş ve üstü 85 bin 423 kadını analiz edildi. Tanıdan sonraki bir yıllık dönemde hastaların %4'ünde atriyal fibrilasyon gelişti. Kadınlar, meme kanseri olmayan aynı sayıda sağlıklı kadınla eşleştirildi ve bu kadınların sadece %2'sinde aynı süre içinde atriyal fibrilasyon gelişti.

Atriyal fibrilasyon insidansı, tanı anında ileri hastalığı olan kadınlarda (evre IV hastalık için %15), erken evre hastalığı olan kadınlara göre (%6) daha yüksekti.

Çalışma meme kanserli kadınların bakımına kardiyo-onkolojinin dahil edilmesi gerektiğine işaret ediyor.