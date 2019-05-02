SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ATUDER Başkanı: Acil müdahale eğitimini yaygınlaştıracak çalışma başlatıyoruz
Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, kalp durduktan sonra beynin oksijensiz kalabileceği sürenin 4 dakika olduğunu belirterek, "Eğer dört dakikayı aşarsa müdahale ettiğiniz halde bitkisel hayatla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Onun için toplumun her kesiminde acil müdahale eğitimini yaygınlaştıracak çalışma başlatıyoruz." dedi
ATUDER Başkanı: Acil müdahale eğitimini yaygınlaştıracak çalışma başlatıyoruz
02 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bir program için Antalya'ya gelen Cander, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acil servislerin gereksiz işgal edilmesinin Türkiye'de önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Türkiye'nin acil tıpta bilimsel olarak ileride ancak uygulamada geri olduğunu aktaran Cander,  acil servislerin amacın dışında kullanıldığı durumlarda gerçek acil vakaların mağdur olduğunu dile getirdi.

Acillerdeki gereksiz yoğunluğun azaltılması için sağlık okuryazarlığını artırmak gerektiğine dikkati çeken Cander, vatandaşı da anlamak istediklerini ancak hangi vakanın daha acil olduğu konusunda yeterli bir bilgi bulunmadığını bildirdi. Acilin ve hastalığın ne olduğu konusunda bilinç olmadığını vurgulayan Cander, dizilerde, medyada hep negatif rol çizilmesinin de bunda etkisinin bulunduğunu ifade etti.

"Kalp krizinde ilk 4 dakikadaki müdahale çok önemli"

Cander,  kalp krizinde ilk müdahalenin önemine değinerek, şunları belirtti:

"Kalp durduktan sonra beynin oksijensiz kalabileceği süre 4 dakikadır. Dört dakikaya kadar beyinde hasar oluşmadan dönüş olabiliyor. Eğer dört dakikayı aşarsa müdahale ettiğiniz halde bitkisel hayatla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Onun için toplumun her kesiminde acil müdahale eğitimini yaygınlaştıracak çalışma başlatıyoruz. Dört dakikadan sonra kalp çalışsa bile beyin dönmediği için başarısız olunuyor. Dört dakikada herhangi bir yerden hastaya ulaşılması mümkün değil. Hastaya, en iyi ortalamalar altı dakikada ulaşılabiliyoruz. Çok gelişmiş ülkelerde örneğin Amerika'da bunun halka yaygınlaştırılması sağlanmış. Biz de bunu yapmak için projeler üretiyoruz, KADEM ile ortak çalışma yürütüyoruz."

Müdahaleyi hastanın en yakınındaki kişinin yapmasının önemine değinen Cander, bunu yaygınlaştırmak için dernek olarak bazı çalışmaları olacağını söyledi.

Eğitimleri yaygınlaştırmak, toplumsal kitlelere ulaşmak gerektiğini anlatan Cander, şu değerlendirmede bulundu:

"Bununla ilgili farklı sivil toplum kuruluşlarıyla planladığımız çalışmalar var. Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalarımız olacak. Üniversitelerle bazı bilimsel akademik çalışmalar yapan firmalarla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yapacağımız çalışmayla tüm topluma ulaşmak istiyoruz. İlk müdahaleyi tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde göstermek, ev hanımlarına eğitim vermek istiyoruz. Mesela polislerin, itfaiyecilerin, bunu çok iyi yapması lazım. Kalbi durmuş hastaya ilk anda onlar ulaşıyor. Bunu yurt dışında çok iyi yapıyorlar." 

Anahtar Kelimeler:

kalp krizi atuder acil tip ilk yardim basar cander

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kızamık salgını aşı karşıtlığı ilaç üretimi allı gelin kanaryaotu Sena Sezen Karadeniz Teknik Üniversitesi sağlık hizmeti Mustafa Gerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uyku Tıbbı ramazan uyku düzeni Vural Fidan aşı uygulaması Özlem Sezen AHEF aile hekimliği Mardin İl Sağlık Saffet Yavuz sağlık iletişimi iyot eksikliği Mehmet Vural bebek sağlığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ilaç sanayi Pfizer Egemen Özbilgili kalp krizi ATUDER acil tıp ilk yardım Başar Cander çocuk sağlığı Dünya Sağlık Örgütü obezite uyku düzeni iftar sahur ramazani kalp ve damar cerrahisi Bingür Sönmez komplikasyon malpraktis Ateş Karateke böbrek nakli drone böbrek yetmezliği obezite bebek endokrinoloji Max Davie Tanja Vrijkotte beslenme alışkanlığı TEMD Füsun Saygılı hemşire düzce üniversitesi antibiyotik akılcı ilaç kullanımı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı antibiyotik direnci bitkisel ilaç Porto Üniversitesi Sağlık Bakanlığı ilaç üretimi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
03/05-04/05 7. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi TIBBİ... İSTA
01/05-05/05 12. Anadolu Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ KIBR
01/05-05/05 14. Ege Dermatoloji Günleri DERMATOLOJİ MUĞL
10/05-11/05 TAKD Uzlaşı Sempozyumu TIBBİ... MUĞL
10/05-11/05 Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019 ÜROLOJİ ANKA
03/10-06/10 7. Ulusal Fıtık Kongresi GENEL... İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.