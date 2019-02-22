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ATUDER'den Şehir Hastanesine transfer: Prof. Dr. Hakan Oğuztürk
Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğine Eğitim ve İdari Sorumlu görevine Prof. Dr. Hakan Oğuztürk getirildi
ATUDER'den Şehir Hastanesine transfer: Prof. Dr. Hakan Oğuztürk
22 Şubat 2019 -
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Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)  Yönetim Kurulu Üyesi ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D Başkanı Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğine Eğitim ve İdari Sorumlu olarak atandı. 

 

Anahtar Kelimeler:

bilkent sehir hastanesi atuder hakan oguzturk

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