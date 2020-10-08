Avrupa Birliği Remdesivir kıtlığına karşı Gilead ile 500 bin dozluk sözleşme yaptı

BRÜKSEL-AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Faz 3 aşamasında klinik çalışmaları devam eden aşının güvenli ve etkili olduğu kanıtlandığında, AB üyesi ülkelerde 200 milyon kişinin aşılanması için satın alma yapılabilecek.

AB ayrıca merkezi ABD'de bulunan Gilead şirketiyle Kovid-19 tedavisinde kullanılan "Remdesivir" ilacını almak için de sözleşme imzaladı.

AB ülkelerinin tamamı ile Norveç, İzlanda, İngiltere, üyelik sürecindeki Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Bosna Hersek'in imza attığı sözleşmenin 500 bin tedavi kürünü içerdiği, bunun iki katına çıkarma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Avrupa ülkelerinde son günlerde Kovid-19 vakalarının artmasının ardından hastanelerde Remdesivir kıtlığı başladığı belirtiliyordu.