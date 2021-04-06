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Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı var
Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) üst düzey bir yetkili, AstraZeneca koronavirüs aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı bulunduğunu söyledi.
Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı var
06 Nisan 2021 13:50 -
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Avrupa İlaç Ajansı Aşı Birimi Başkanı Marco Cavaleri, İtalyan Il Messaggero gazetesine yaptığı açıklamada, kan pıhtılaşması iddiasına dair, "Bence, bu aşı ile bağlantısı olduğu açık. Ancak hala bu reaksiyonun sebebini bilmiyoruz." ifadesini kullandı. 

Cavaleri ayrıca, "Birkaç saat içinde, bu bağlantının olduğunu söyleyeceğiz ancak yine de bunun nasıl gerçekleştiğini anlamalıyız." dedi.

Kan pıhtılaşması iddiası

COVID-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-AstraZeneca aşısının uygulanması, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle mart ayı ortasında bazı ülkelerde geçici olarak durdurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." açıklamasını yapmıştı. EMA ve İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu da aşının kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:

astrazeneca asisi kan pihtilasmasi

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