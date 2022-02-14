Avrupa İlaç Ajansı, mRNA aşılarının menstrüasyonu etkileyip etkilemediğini araştırıyor 

Avrupa İlaç Ajansı'nın ilaç güvenliği komitesi, aşılamadan sonra hem ağır kanama hem de adet gecikmesi vakalarını araştırıyor.

AB'de rapor edilen tüm olaylar ve klinik araştırma veriler incelenecek ve ayrıca bilimsel literatür gözden geçirilecek.

EMA daha önce adet düzensizlikleri ve Covid aşıları arasındaki bağlantıyı araştırdı ancak kesin bir bağlantı kuramadı. Daha yakın zamanda 'kendiliğinden menstrüel bozukluk raporları' aldıktan sonra incelemeyi yeniden başlatıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar, mRNA aşılarını aldıktan sonra adet düzensizlikleri bildirdiler ve bazı araştırmalar, sorunun 10 kadından dördünü etkilediğini öne sürüyor.

Ancak AB düzenleyicisi, kadınlar arasında tereddüte yol açan aşının doğurganlığı etkilediğine inanmak için hala bir neden olmadığını söylüyor. Adet düzensizlikleri ayrıca Covid'in kendisi, diğer tıbbi durumlar ve yorgunluk tarafından da tetiklenebilir.