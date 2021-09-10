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Avrupa İlaç Ajansı, Sinovac onayı için yılbaşını işaret etti
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen ve henüz onay değerlendirmesinde olan aşılar hakkında yıl sonu veya gelecek yıl başında sonuca varılabileceğini bildirdi
Avrupa İlaç Ajansı, Sinovac onayı için yılbaşını işaret etti
10 Eylül 2021 20:01 -
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında, şu anda onay almış 4 aşının dışında Novavax, Curevac, Sputnik V, Sinovac ve Sanofi tarafından geliştirilen aşıların onay için değerlendirme aşamasında olduğunu hatırlattı.

 

Cavaleri, "Bu aşıların en azından çoğunluğu için bu yıl sonuna doğru veya gelecek yıl başında olası bir sonuca doğru ilerleyebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Cavaleri, nihai onayın verilebilmesi için bazı verilerin gerekliliğini vurguladı.

AB'de şu anda onay almış aşılar Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson tarafından geliştirildi.

PFIZER-BIONTECH AŞISININ 3. DOZ OLARAK UYGULANABİLMESİ İÇİN YAPILAN BAŞVURU DA İNCELENİYOR

EMA aynı zamanda Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozunun takviye olarak uygulanabilmesi için yapılan başvuruyu inceliyor.

EMA yetkilileri, değerlendirmede ikinciden 6 ay sonra takviye olarak 3. doz verilen 300 yetişkinin katıldığı bir klinik çalışmanın verilerinin kullanılacağı ifade ediyor.

EMA, 3. doz için en uygun zamanın ne olacağına yönelik çalışmaların henüz sürdüğünü, takviye doza ilişkin sonuca birkaç hafta içinde varılabileceğini dile getiriyor.

Anahtar Kelimeler:

avrupa ilac ajansi sinovac biontech

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