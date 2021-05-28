Avrupa İlaç Ajansından BioNTech'in 12-15 yaş arasında kullanımına onay

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28 Mayıs 2021 17:52
Hemşirenin eski erkek arkadaşıyla ilgili iddiası: Beni balkondan aşağı itti
Aşı savaşları: İntern doktora BioNTech aşısını kötülemek için 2 bin avro teklif edilmiş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: CoronaVac için üçüncü doz çalışmaları yapmak istiyoruz
Prof Dr. İsmail Cinel: Yoğun bakım hasta sayısı düştü ama yatış süresi uzadı
BioNTech aşısı, Aydın'da aile sağlığı merkezlerinde de uygulanacak
Araştırma: Çocuklar, Covid-19 varyantlarında anahtar taşıyıcılar olabilir
Dr. Fatih Varol: Literatürde bu kadar yüksek bildirilmiş lipit değerlerine rastlamadık
Aile hekimleri de BioNTech aşısı yapabilecek
Prof.Dr. Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi
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