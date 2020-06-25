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Avrupa İlaç Ajansı'ndan 'Remdesivir' ilacının AB'de 'koşullu satış izni' için yetki önerisi
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), (Covid-19) tedavisi gören hastalara 'Remdesivir' ilacının "koşullu satış izni" için yetki verilmesi önerisinde bulundu.
Avrupa İlaç Ajansı'ndan 'Remdesivir' ilacının AB'de 'koşullu satış izni' için yetki önerisi
25 Haziran 2020 17:49 - Euronews
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Merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan EMA'nın tavsiyesi Avrupa Birliği ülkelerini kapsıyor.


Kurumdan yapılan açıklamada, "Remdesivir, AB'de yetkilendirme için önerilen ilk anti-Covid-19 ilacı" denildi.

Söz konusu tavsiyenin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması ya da reddedilmesi gerekiyor.

ABD, Japonya ve Hindistan'da kullanılıyor
EMA Başkanı Guido Rasi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD merkezli ilaç firması Gilead Sciences tarafından üretilen Remdesivir'in Avrupa'daki Covid-19 hastalarında da kullanımına koşullu izin verilebileceğini dile getirmişti.

Öte yandan ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 1 Mayıs'ta, Remdesivir'in Covid-19 tedavisinde "acil durum kullanımına" onay vermişti.

Hindistan ve Japonya da koronavirüs hastaları için Remdesivir'in kullanımına onay veren diğer ülkeler.

Anahtar Kelimeler:

remdesivir anti-covid-19 ilaci koronavirus

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